Udine, nel Salone del Castello i premi alla Polizia di Stato

A pochi giorni dalla ricorrenza del Patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, che quest’anno è stato ricordato con una messa al Tempio Ossario di Udine, oggi, nel Salone del Parlamento del Casello di Udine, il Questore Manuela De Bernardin ha consegnato, assieme al Prefetto Angelo Ciuni, i riconoscimenti ai dipendenti della Polizia di Stato.

Encomio solenne al Vice Ispettore Cosimo De Giorgio, con la seguente motivazione: “Evidenziando elevate capacità professionali, coraggio e non comune determinazione operativa espletava un intervento di soccorso pubblico a favore di una donna che, nel tentativo di togliersi la vita, aveva ingerito diversi farmaci, Nella circostanza, unitamente ad un altro operatore accedeva all’interno dell’abitazione della donna da un balcone sito al quarto piano di un edificio. Taranto, 25 luglio 2016”.

Encomio all’Ispettore Superiore Omar Floreano Di Ronco, in servizio al Commissariato di Tolmezzo, con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali e notevole intuito investigativo collaborava ad un’articolata e complessa attività investigativa che si concludeva con l’esecuzione di 29 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti, appartenenti ad un pericoloso sodalizio criminale di camorra, operante a Napoli e nella Capitale. Roma, 4 febbraio 2014”.

Encomio al Sovrintendente Capo Coordinatore Maurizio Valvason, al Sovrintendente Capo Coordinatore Mauro Clocchiatti, al Sovrintendente Capo Coordinatore Luigi Infanti, in servizio presso la Squadra Mobile, con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, portavano a termine un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia due individui responsabili di numerose rapine ai danni di esercizi commerciali. Udine, 7 gennaio 2017”.

Encomio al Commissario Ferdinando Valvano, all’Ispettore Superiore Sandro Gervasi, al Sovrintendente Alessandro Anzile, in servizio presso la Squadra Mobile con le seguenti motivazioni: “Evidenziando spiccate capacità professionali ed operative, coordinavano un’indagine di polizia giudiziaria denominata “golfo di Sorrento” che si concludeva con la disarticolazione di un fiorente canale di approvvigionamento di cocaina e marijuana proveniente dalla Campania e destinata alle province di Udine e Belluno. Udine, 10 agosto 2016”

Lode all’Ispettore Superiore Valter Pasqualini, in servizio presso il Nop, al Vice Sovrintendente Andrea Micelli, all’Assistente Capo Coordinatore Luigi Infanti, all’Assistente Capo Coordinatore Fabio Qualizza, in servizio alla Squadra Mobile con le seguenti motivazioni: “Per l’impegno profuso in un’indagine di polizia giudiziaria, denominata “golfo di Sorrento”, che si concludeva con la disarticolazione di un fiorente canale di approvvigionamento di cocaina e marijuana proveniente dalla Campania e destinata alle provincie di Udine e Belluno. Udine, 10 agosto 2016”.

Lode al Commissario Valter Stefanutti in servizio all’Ufficio Immigrazione; al Vice Ispettore Massimo Laudisio in servizio presso Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio; all’Assistente Capo Stefania Righetto, in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Casarsa della Delizia e all’Assistente Capo Roberto Unfer, in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Gemona del Friuli, con le seguenti motivazioni: “Coordinavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di una cittadina straniera trovata in possesso di gr. 1975 di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Davano prova, nella circostanza di capacità professionali. Tarvisio, 19 gennaio 2017”.

Lode all’Ispettore Superiore Adriano Fabris, all’Assistente Capo Coordinatore Natalino Gosgnach, in servizio presso il Commissariato di Cividale del Friuli con la seguente motivazione: “Dando prova di capacità professionali ed intuito investigativo coordinavano un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di due cittadini italiani responsabili di coltivazione e detenzione di circa 6 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Pordenone, 10 febbraio 2017”.

Lode all’Assistente Capo Coordinatore Marco Paruzzi e all’Assistente Capo Gimmi Pecile, in servizio presso il Settore Polizia di Tarvisio con la seguente motivazioni: “Dando prova di capacità professionali ed intuito investigativo espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino austriaco responsabile del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ugovizza 22 ottobre 2016”.

Di seguito il Questore, assieme ai Dirigenti delle Specialità - Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Postale e Polizia di Frontiera - ha rivolto un messaggio di saluto e ringraziamento al personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno già in servizio negli uffici di polizia della provincia di Udine che hanno lasciato il servizio nell’ultimo anno.

Nel breve intervento, il Questore ha voluto ringraziare tutte le donne e uomini della Polizia di Stato e il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio in provincia di Udine per la dedizione e l’impegno dimostrati in questi mesi di emergenza, spronando tutti a rimanere compatti per affrontare la nuova fase.