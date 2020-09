Udine, nuovi pannelli per i parcheggi in struttura

Nell’ottica dell’innovazione, del miglioramento dei servizi offerti e dell’incentivazione all’utilizzo dei parcheggi in struttura Sistema Sosta e Mobilità attiva oggi i nuovi pannelli di indirizzamento “intelligente” ai parcheggi in struttura di Udine, in sostituzione dei pannelli direzionali installati nel 2005.

I pannelli di nuova generazione prodotti dalla Solari con tecnologia LCD/TFT sono dotati di display con risoluzione 1920x480 pixels, regolazione automatica della luminosità e della temperatura e protetti da un vetro di sicurezza (tipo multistrato) che impedisce danni dovuti a intemperie, colpi accidentali e atti di vandalismo. I nuovi pannelli visualizzeranno sullo schermo la direzione consigliata per il raggiungimento del parcheggio in struttura più vicino indicando in tempo reale anche il numero di posti liberi. Grazie alla visualizzazione dinamica delle informazioni, i pannelli consentiranno di indirizzare gli automobilisti verso il parcheggio più vicino nel caso in cui il parcheggio normalmente indicato abbia esaurito i posti a disposizione.

I nuovi pannelli sono collegati in tempo reale alla centrale operativa di SSM che monitora tutti i parcheggi della città di Udine e sono stati installati in via Martignacco, viale Volontari, via San Daniele, piazzale Cavedalis, piazza Patriarcato, via Crispi, viale Leopardi, via Grazzano e via Marangoni.