Udine, nuovi stalli attrezzati per i camper

In via Chiusaforte a Udine presto saranno disponibili sei nuovi posti per i camperisti. Gli stalli, dotati dei servizi essenziali, potrebbero essere inaugurati entro la metà di settembre, prima di Friuli Doc. Lo ha annunciato il vicesindaco di Udine e assessore ai Lavori pubblici, Loris Michelini.

“Anni fa – spiega Michelini – buona parte dell’area era stata messa a disposizione del personale dell’ospedale, dietro versamento di un canone annuale, per il parcheggio delle automobili. Col tempo, sono stati trovati nuovi posteggi altrove e così si è reso disponibile nuovo spazio per i camper”.

I lavori, che prevedono anche l’installazione degli attacchi dell’acqua e dell’elettricità e lo scarico delle acque reflue, costeranno 44mila euro e sono già stati affidati alla Finecos di Cividale.

“Nel momento in cui l’ospedale lascerà liberi anche gli altri posti auto - conclude il vicesindaco - metteremo pesantemente mano all’area per renderla più attrattiva, anche grazie a una recinzione”.