Udine, nuovo percorso ciclopedonale al Peep Est

Pronto il nuovo percorso ciclopedonale perpendicolare a via Marcuzzi nella zona Peep Est di Udine, nel quartiere Aurora. Intervento da 28mila euro per il rifacimento della pavimentazione con tecniche di realizzazione in grado di coniugare il rispetto ambientale con la resistenza all’usura.

Già portati a termine nei mesi scorsi i lavori di riqualificazione delle vie del quartiere, realizzato l’orto botanico, resta da trasferire dalla potenza all’atto il piano per la creazione di un bosco urbano nell’area dell’ex cascina Mauroner. Nel complesso, per i lavori descritti sono stati investiti circa 300mila euro.

Ne hanno dato notizia questa mattina il sindaco Pietro Fontanini e il vicesindaco Loris Michelini nel corso di un incontro aperto alla stampa in cui sono stati descritti gli interventi portati a termine dall’amministrazione comunale. Presenti anche il consigliere comunale Giovanni Govetto e la presidente di quartiere Chiara Matellig.

“Abbiamo aggiunto un ulteriore tassello – ha spiegato Fontanini - a un mosaico che, al termine dell’opera, conferirà decoro e ordine a tutta la zona. Abbiamo già portato a termine lavori importanti per la viabilità, resta l’ambizioso obiettivo di consegnare alla città un polmone verde con oltre 5mila nuove piante. L’intervento presentato oggi offre ai bambini un’area di svago preziosa”.

Secondo Michelini “questo è un lavoro rilevante in una zona che attendeva una manutenzione attenta a profonda da una trentina d’anni, che dimostra, una volta ancora, quanto questa amministrazione sia attenta alle esigenze dei cittadini e stia mantenendo le promesse fatte fin dal suo insediamento. Le vie interessate dai lavori sono via Beretta, via Cadel, via Marcuzzi, via Maset, via Foschiani, via Gozzer, via Bosi, via Marzona, via Tami, via Cefalonia, via Riccardo Di Giusto, via Periz, via De Gregori, via Calligaris, via Miglioranza, via Valente. Per quanto attiene alle piste ciclabili, ricordo gli interventi in via Salvo d’Acquisto e via Forze Armate”.