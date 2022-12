Udine, Open Day alla primaria Dante Alighieri

La scuola Primaria Dante Alighieri, di Borgo Stazione a Udine, spalanca le sue porte in occasione dell’Open Day 2022, fissato per sabato 17 dicembre dalle 10 alle 11.

Ad attendere gli ospiti saranno i migliori ambasciatori: gli allievi. In questo raffinato ed eclettico edificio dei primi anni del Novecento, in cui generazioni di udinesi hanno poste le basi di una solida formazione, gli alunni si stanno preparando a divenire cittadini competenti, autonomi e responsabili.

All’insegna di un forte connubio tra parole e fatti, saranno loro a mostrare come alla Dante “si impara ad imparare” e come l’offerta educativa si traduca quotidianamente in opportunità di formazione, di arricchimento, di maturazione, di integrazione per affrontare con conoscenza e competenza gli studi che proseguiranno oltre la primaria.

Attraverso la realizzazione di alcune attività- saggio proposte direttamente dai bambini, si darà modo di comprendere i modelli di insegnamento sperimentati, atti allo sviluppo globale degli allievi: si apprende l’inglese per diventare anche “super citizens”; ci si muove in palestra affinchè i salti e la matematica formino una bella coppia; si canta per rendersi attenti nel riconoscere il valore delle parole, dell’armonia e del ritmo.

Affiancheranno i giovanissimi ambasciatori due affermate musiciste del Friuli Venezia Giulia: le flautiste Luisa Sello e Sara Brumat e sarà particolarmente gradita la presenza delle autorità legate al territorio comunale.

La Scuola Dante Alighieri ha una lunga storia e oggi continua a interpretare il suo ruolo educativo traendo energia anche dall’essere posta in un crocevia di identità. È presidio di cultura, convivenza civile e slancio vitale in un Borgo che si sta impegnando a far emergere tutte le migliori energie positive per continuare a essere parte armonica e produttiva della città di Udine. La scuola, con dovuta consapevolezza, organizza esperienze ed azioni in un’ottica di promozione, fattiva e propositiva, del principio di integrazione sociale.

Diverse le iniziative che la contraddistinguono come una realtà che opera con quanti vi si relazionano costruttivamente: lo hanno fatto in questi ultimi anni e mesi le organizzazioni sindacali dei pensionati autonomi, che hanno abbellito il giardino con piante e vasi green; l’associazione Antartide di Bologna che ha fatto diventare una parte del muro di recinzione del giardino un coloratissimo murales ispirato dalle idee dei bambini; la Net; gli Informatici senza frontiere; Times for Africa; la Biblioteca Joppi Ragazzi e molti altri soggetti che hanno contribuito a realizzare progetti e tour affinché gli allievi facciano propria la città in cui vivono creando legami affettivi e responsabili.

La struttura aprirà le sue porte ai futuri iscritti e alle loro famiglie, agli amici, a tutti coloro che desiderano conoscere da vicino un pezzettino di intrigante realtà comunale. Sarà occasione da non perdere, dunque, per incontrare di persona il mondo che pulsa al suo interno e che è ben disposto al consolidamento di relazioni dialoganti.