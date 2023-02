Udine, Open Day dell'Ufficio passaporti

Nell’ambito delle iniziative della Polizia di Stato per ridurre i tempi di attesa per il rilascio del passaporto, la Questura di Udine, oltre ad aumentare gli orari di apertura degli sportelli, garantendo il relativo servizio anche nei pomeriggi del venerdì, ha organizzato per la mattina e il pomeriggio di domenica 19 febbraio un Open Day, cioè un'apertura straordinaria, con un contestuale incremento, in via eccezionale, di circa ottanta posti, che a breve saranno resi disponibili, nell’agenda online dei passaporti della Questura.

Per un accesso programmato del pubblico agli sportelli della Questura, in viale Venezia, l’apertura sarà destinata inderogabilmente solo all’utenza che abbia fissato un appuntamento; ci si dovrà presentare con la documentazione prevista, nell'orario della prenotazione.

Anche nei Commissariati di Cividale del Friuli e di Tolmezzo nella mattinata di domenica 19 febbraio sarà predisposta un'eccezionale apertura degli sportelli, sempre previo appuntamento tramite agenda elettronica.

Naturalmente, oltre alle aperture straordinarie, continuerà la trattazione dei casi urgenti.

In merito poi al modulo di richiesta del passaporto ed alla documentazione che è necessario allegare si rimanda alle informazioni pubblicate sul sito www.poliziadistato.it