Udine, parcheggi gratuiti nelle domeniche di dicembre

Confcommercio Udine informa le imprese associate e i consumatori che, d’intesa con l’amministrazione comunale e la società Ssm, si è riconfermata la gratuità dei parcheggi a raso in città nelle domeniche di dicembre, già a partire da domenica 8. Quanto ai parcheggi in struttura, continueranno le promozioni in corso (gratuità dalle 18 alle 22 e apertura sulle 24 ore).

"Ringrazio le istituzioni per avere colto l’opportunità di un’azione condivisa a favore dell’economia udinese", commenta il presiedente mandamentale di Confcommercio Giuseppe Pavan nel ricordare anche, nel contesto delle feste di fine anno, l’attività dei Borghi e delle associazioni udinesi, con l’esordio in via Aquileia, un segnale di “rinascita” dopo i lunghi mesi di chiusura causa cantiere. Si chiama “Christmas in Love” l’iniziativa di LoveviAquileia in programma l’8 dicembre, domenica di apertura per vari negozi e pubblici esercizi. Nella stessa giornata Borgo Sole promuoverà invece la 19^ edizione di “Conoscere per Accogliere”.

Il 14 dicembre tocca poi al Villaggio dei Pecile organizzare il “Babbo Natale in Villaggio dei Pecile”, mentre il 16 sarà si esibirà il Coro della Scuola Internazionale di Udine.

Per Borgo Paderno la data chiave è il 15 dicembre, occasione per la 22^ edizione di “Natale a Paderno 2019”. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Paderno con la collaborazione della Parrocchia di Sant’ Andrea, della sezione Afds di Paderno, della A.S.D. Amatori Calcio Ancona Due e di altre associazioni locali.

Il 19 dicembre si torna in via Aquileia con la visita guidata alla chiesa di San Carmine e un incontro con relazione storica dell’architetto Ravanello nella Torre di Porta Aquileia. Il 6 gennaio, infine, gioco ludico e merenda ancora in Borgo Sole alla ricerca della Befana.