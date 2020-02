Udine, passeggiata architettonica in viale Venezia

Italia Nostra di Udine, domenica 16 febbraio dalle 10, propone una passeggiata architettonica in viale Venezia. L’itinerario prevede la partenza da piazzale XXVI Luglio con saluto del presidente dell’associazione Gabriele Cragnolini e del presidente dell’Ordine Architetti di Udine, Paolo Bon. Poi, a cura di Diana Barillari e Pietro Valle, si andrà alla scoperta del Monumento alla Resistenza di Gino Valle e del Tempio Ossario di Provino Valle; Renato Bosa parlerà degli interventi di demolizione delle Porte cittadine, in particolare di Porta Poscolle.

Quindi il cammino proseguirà con diverse tappe, dalla Birreria Moretti al Palazzo Moretti, passando per il Cimitero Monumentale di San Vito, le ville novecentesche di viale Venezia e dintorni e la Rotonda di Santa Caterina; lungo il percorso interverrà Paolo Medeossi, giornalista e scrittore.

Anche il Comitato spontaneo Salviamo viale Venezia aderisce alla passeggiata. I componenti del tavolo tecnico del Comitato, che anche ieri si è riunito, hanno deciso di inviare nuove richieste di sospensiva al Comune per tutte e tre le rotonde in progettazione, oltre a domande specifiche alla Regione. Intanto, si attende un nuovo faccia a faccia con l’Amministrazione comunale per chiarire questa accelerazione ai progetti senza discuterne con la cittadinanza. Il Comitato, infine, ribadisce, oltre all'improponibilità per ragioni tecniche delle rotonde, anche le proposte alternative per migliorare viale Venezia tutelando l'identità storico-paesaggistica.