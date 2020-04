Udine, piazza Libertà s'illumina con il Tricolore

Questa sera alle 20 la Loggia di San Giovanni, uno dei simboli di Udine, si è illuminata con il tricolore realizzato dalla GP Eventi, in segno di sostegno alla popolazione friulana in questo momento di emergenza.

“Voglio ringraziare, a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutti gli udinesi, la GP Eventi e Alessandro Pomarè per questa iniziativa offerta gratuitamente alla nostra città", ha detto l’Assessore al turismo e grandi eventi Maurizio Franz. "In una fase delicata come quella che stiamo attraversando tutti noi abbiamo bisogno di ritrovare nei simboli della nostra identità la forza per tenere duro tutti assieme. E non a caso sono stati scelti proprio l’aquila del Friuli e il tricolore, a indicare non solo il nostro essere insieme friulani e italiani ma anche il fatto che il Friuli c’è, e sta offrendo un aiuto decisivo, in termini di ricerca e di personale sanitario, al resto del Paese”.