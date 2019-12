Udine premia don Davide Larice

“Il conferimento del sigillo della città di Udine a don Davide Larice rappresenta un modo per esprimere a lui e a tutti i collaboratori del Centro Solidarietà Giovani Giovanni Micesio la gratitudine della nostra comunità per l’impegno, la dedizione e la passione con cui, da decenni, si occupano dei giovani più fragili e, quindi, maggiormente esposti al rischio di perdersi e di cadere in quell’illusione fatale che è la droga”, ha detto il Sindaco di Udine Pietro Fontanini al momento della consegna del riconoscimento.

“Ed è proprio contro il rischio di uno smarrimento, sia esso esistenziale, valoriale o sociale, che don Larice combatte ogni giorno, coinvolgendo e responsabilizzando gli ospiti della struttura, facendo loro percepire la propria utilità attraverso il lavoro e il proprio valore come persone e diventando in questo modo un vero e proprio punto di riferimento per l’intera cittadinanza udinese”, ha concluso Fontanini.