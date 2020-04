Udine prepara la campagna contro la zanzara tigre

"Gli interventi di contrasto alla proliferazione della zanzara tigre avranno inizio il 15 maggio e si realizzeranno in sette trattamenti, uno ogni tre settimane, oltre ad almeno sei nei cimiteri”. È quanto ha dichiarato l’Assessore all’ambiente del Comune di Udine Silvana Olivotto, in risposta alla richiesta formulata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Luca Onorio Vidoni e Antonio Pittioni nel corso dell’ultima riunione di maggioranza.

“È importante - ha aggiunto l’Assessore - che anche i cittadini adottino alcuni semplici ma importanti accorgimenti tesi all’eliminazione dei focolai larvali, e quindi della presenza di acqua stagnante, anche se in quantità ridotte, nella propria abitazione. Nello specifico è consigliato riporre capovolti i contenitori come gli annaffiatoi e i secchi, pulire le grondaie, non utilizzare i sottovasi, svuotare e pulire qualunque contenitore possa avere accomunato acqua piovana e versare eventuali ristagni sul terreno e non nei tombini. Grazie al lavoro degli uffici, l’azione contro la zanzara tigre sarà non solo capillare ma anche tempestiva: da oltre dieci anni infatti le operazioni non erano programmate così in anticipo rispetto all’inizio dell’estate”.