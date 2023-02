Udine pronta a festeggiare il Carnevale

Anche a Udine non mancheranno le feste di Carnevale, rivolte sopratutto ai più piccoli. Si parte giovedì 16 febbraio, in piazza San Giacomo, con Un sorriso a Carnevale; dalle 15.30 alle 17.30, il Carnevale dell’antica tradizione friulana, impreziosito da momenti di magia e giocoleria (spettacolo itinerante); dalle 14.30 alle 18 spazio anche al Truccabimbi.

Sabato 18, sempre in piazza San Giacomo, dalle 15.30 alle 17.30 Coriandoli di allegria, spettacolo di animazione; dalle 14.30 alle 18 torna anche il Truccabimbi.

Domenica 19, in piazza San Giacomo, dalle 11 e alle 12, spettacolo di burattini; dalle 10 alle 13 attivo anche il Truccabimbi. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16, spettacolo di magia in via Mercatovecchio, dove, dalle 15 alle 17, si terranno anche gli appuntamenti di Giochiamo con il Ludobus.

Dalle 16 alle 18 R- Evolution Clown - Bubble Show & Sidecar Clown; in piazza San Giacomo, spettacolo di clowneria, mimo e bolle di sapone giganti accompagnato dall’animazione itinerante di un giocoliere con la sua bici-sidecar piena di oggetti circensi.

Martedì 21, dalle 15 alle 17, spettacolo di Baby dance in piazza San Giacomo, dove, dalle 14.30 alle 18, torna anche il Truccabimbi.

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno sotto la Loggia del Lionello.