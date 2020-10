Udine, proposta per una mobilità sostenibile

Una proposta per una nuova mobilità in centro storico a Udine. A lanciarla cittadini e associazioni di categoria. "Facendo tesoro di quanto la vicenda sulle oltre 33.000 multe elevate in quattro mesi dalle telecamere installate nel 2018 ai varchi nella Ztl di Udine e dell'incredibile risultato che abbiamo ottenuto rivolgendoci per i nostri associati al Prefetto (il 96% delle sanzioni attraverso di noi contestate è stato annullato), abbiamo raccolto la voce di chi il centro storico lo vive o perchè ci risiede o perchè ci lavora", spiegano da Consumatori Attivi.

"Dopo aver preso visione del piano di rilancio presentato dall’Amministrazione comunale, rilanciamo con istanze e proposte volte a far fiorire il centro, garantendo i servizi essenziali per la vita di tutti. Si tratta di proposte costruttive e propositive, che stiamo portando all'attenzione del Comune nell'ambito del Tavolo sulla mobilità. Il centro sta cambiando volto, in primis con l’ultimazione dei lavori di via Mercatovecchio, ma anche con le nuove regole dettate dall’emergenza Coronavirus che portano a vivere la città in modo diverso rispetto al passato".

"Ciò ha ridisegnato le abitudini delle persone e, a cascata, ha costretto l’Amministrazione e le attività economiche a nuove scelte e a nuove sfide. I cittadini e i commercianti chiedono più spazi all’aperto, la possibilità di poter transitare per carico e scarico, nelle forme da disciplinarsi, nella zona pedonale per rendere fruibile il centro senza creare disagi ai residenti e agli esercenti", prosegue Consumatori Attivi.

"Sostanzialmente l’istanza si riassume in servizi garantiti ai residenti e alle attività economiche del centro cittadino pedonale, con possibilità di accesso veicolare temporaneo, puntualmente disciplinato, anche per i fornitori per carico e scarico e per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli spazi adiacenti agli immobili. Infine, si chiede un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine per garantire le regole di accesso e l’installazione – con l’obiettivo di preservare il centro nella sua bellezza – di contenitori sotterranei per la raccolta dei rifiuti".

"Il documento che riacchiude queste istanze, per una città a misura d'uomo, può essere sottoscritto da chi ne è interessato o presso la nostra associazione, previo appuntamento (tel. 3473092244 - info@consumatoriattivi.it) oppure nei seguenti punti: Falcomer di via Poscolle, l’edicola di Piazza San Giacomo, lo studio fotografico CityClick di via Canciani 4, il Magnifico di Piazza Libertà 11, da Le Babe in via Rialto e da Nitta Gioielli in via Rialto 19".