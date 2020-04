Udine, prosegue la distribuzione di mascherine ai nuclei tra i 45 e i 59 anni

Prosegue l'attività di distribuzione di mascherine alla popolazione di Udine da parte della Protezione Civile comunale. Ultimata la consegna destinata ai nuclei con un componente familiare tra i 60 anni e i 74 anni, dal giorno di Pasquetta è iniziata la distribuzione a quelli tra i 45 e i 59 anni.

Le squadre di volontari, composte da due persone, a turni si occupano della distribuzione, mentre altre provvedono alla predisposizione dei "kit mascherina" e all'organizzazione delle schede con nominativi.

Il Gruppo comunale di Protezione Civile svolge anche il servizio gratuito di consegna spese e farmaci a domicilio, call center, divulgazione sonora a sull'intero territorio cittadino, pulizia dei marciapiedi e delle aree pedonali, supporto all'Azienda Sanitaria presso i Dipartimenti di Prevenzione.



Alcuni giorni prima di Pasqua l'Assessore Barillari, il Consigliere Cunta, il Coordinatore PC di Udine Mestroni e alcuni volontari hanno incontrato prima della partenza per Roma i tre Medici Friulani destinati ad operare in alcune "zone rosse covid-19 del Nord Italia" - secondo le disposizioni della Protezione Civile. Un volontario della Protezione Civile di Udine ha accompagnato con automezzo della Protezione Civile Regionale i tre operatori sanitari al primo punto tappa di ritrovo a Verona.

I volontari si occupano anche della consegna dei compiti e dei dispositivi informatici per alunni e studenti in collaborazione con Comune di Udine e Istituti Scolastici.

Attivi anche i servizi a tutela degli animali in città, in particolare destinati alla cura delle colonie feline della Udine est che hanno subito recentemente il furto di casette e danneggiamenti vari.