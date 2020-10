Udine rende omaggio alla signora della danza, Paola Galliussi Ceron

Udine rende omaggio a Paola Galliussi Ceron, figura pionieristica in ambito coreutico e riferimento culturale ed educativo per la città, scomparsa il 3 novembre 2017, che ha avviato all’educazione della danza – intesa come “modo di essere”- generazioni di allievi/e provenienti da tutta la Regione.

Sin dal 1964, quando ha fondato la sua prima scuola a Udine, in Largo dei Pecile, Paola Galliussi Ceron ha svolto con passione e impegno indefesso la professione di insegnante di danza, coreografa e promotrice di eventi e manifestazioni spesso con finalità benefiche e sociali.



Molte persone che l'hanno conosciuta e che da lei hanno ereditato un insegnamento se non proprio un mestiere, hanno manifestato al Sindaco Fontanini il desiderio di poter contare su un luogo di memoria che rappresenti degnamente il significativo legame che si era determinato e che permane tra Paola Galliussi Ceron e la cittadinanza udinese. Il Sindaco ha raccolto le loro istanze e accettato la proposta di dedicare uno spazio pubblico della città per commemorarne la figura e l’opera. Il percorso è stato avviato ufficialmente nell’aprile 2018 e alcuni mesi dopo le è stata intitolata l’area verde di Largo dei Pecile, oggi inaugurata.



Successivamente la Famiglia Ceron - in accordo con la Famiglia di Dora Bassi - ha manifestato la disponibilità a donare alla Città di Udine un’opera dedicata alla sua figura e che potesse essere collocata in quell’area. La famiglia Ceron ha quindi donato al Comune il manufatto lo scorso aprile e oggi è stato inaugurato. La Scultura di Dora Bassi è: opera senza titolo del 1977, l’ultima opera per esterni rimasta dell’artista friulana Dora Bassi deceduta nel 2007. L’opera fa parte della sezione “Spazio e speculiarità” (1975-1980).Nata a Udine nel 1940, Paola Galliussi Ceron si diploma presso l’istituto magistrale “Arcivescovile”.Segue gli studi di pianoforte sostenendo privatamente - presso il conservatorio “Tomadini”- gli esami fino al VI anno incluso; pratica in campo agonistico ginnastica artistica e pattinaggio.Successivamente si avvicina alla danza sotto la guida di Mariella Turitto a Venezia.Segue numerosi corsi di perfezionamento in Francia presso il Centre International de danse di Rosella Higthower, con la stessa Higthower, José Ferran, Raymond Franchetti e Arlette Castanier.Nel 1972 consegue il suo attestato di insegnante di danza con la votazione finale di 19\20 all’Université de la danse di Cannes sotto la direzione di Serge Lifar e con i docenti Nora Kiss, Rita Thalia, Jura Loboff e Suzanne Sarabelle. Segue un corso di perfezionamento sull’anatomia della danza con Jacqueline Duparc e uno sulla musica di balletto con Claude Pothier.Nel 1972 frequenta a Parigi un corso per insegnanti a carattere universitario condotto da Rosella Higthower e Paul Goubé; a conclusione del corso sostiene un esame con Solange Golovine e Peter Van Dick riportando come giudizio: “Travail très intelligent”.Nel 1976 segue il lavoro di Anna Mascolo a Lisbona tessendo con lei una proficua e fruttuosa collaborazione didattica. Lo stesso anno, promuove nella sua città il primo corso di perfezionamento sulla danza (ne seguiranno altri), proponendosi di riunire, intorno a maestri qualificati, allieve di varie scuole della regione al fine di far conoscere loro metodi e tecniche d’insegnamento differenti e altamente qualificati. Tale iniziativa contribuisce allo sviluppo della danza su tutto il territorio regionale e fornisce motivi di studio e di lavoro nel settore, ampliatosi notevolmente.Sempre nel 1976 fonda l’A.R.D.EB. (Associazione Regionale Danza e Balletto), gruppo culturale che promuove il talento di giovani e promettenti danzatori provenienti da molte scuole del Friuli. Nel 1980 è la prima a promuovere lo studio della tecnica Graham in regione; tre anni dopo, attiva corsi di studio di tecnica modern-jazz grazie alla specializzazione di una sua allieva alla celebre “Hight School of performings arts” di New York a seguito della selezione di un concorso nazionale indetto dalla RAI.Dal 1964 al 2017 fonda e dirige a Udine un proprio centro di formazione, riconosciuto con Presa d’Atto del Ministero della Pubblica Istruzione (oggi M.I.U.R.), presso il quale ha insegnato a tutti i corsi dal 1° all’8° anno, raggruppati in cicli (propedeutico, inferiore, medio, avanzato e professionale) e riservando un’attenzione e una particolare dedizione alla formazione dei bambini.Nel 1987 fonda col marito Bruno l’associazione danza e balletto (ADEB) di cui fa parte quale membro del direttivo, organismo culturale di rilevanza regionale che opera nel settore del teatro di danza promuovendo un’intensa attività artistica e produttiva nell’ambito del perfezionamento, della video-danza e dell’editoria e percorrendo il confronto continuo tra linguaggi e stili del balletto. Inoltre con l’Associazione è fautrice di iniziative di forte ricaduta sociale e culturale: gemellaggi, borse di studio, Premio Alpe-Adria per giovani talenti, libri sulla danza, video-clip di danza, scambi artistici con paesi dell’Alpe-Adria, corsi di aggiornamento e iniziative legate alla solidarietà.Nel 1992 promuove e organizza il primo Meeting per la pace al teatro Palamostre di Udine con le città gemelle: Esslingen am Neckar (Germania), Neath Port Talbot (Gran Bretagna), Piotrkow Trybunalski (Polonia), Velenje (Slovenia), Vienne (Francia) e Villach (Austria).Nel 1980 le viene conferito il Premio honoris causa “Friuli d’oro” per aver portato ad alti livelli tecnici e qualitativi la danza in Friuli. Nel 1983 e nel 1984 riceve il Premio “Arabesque” Angelo del castello. Nel 2014 le viene conferito il Premio “MORET D’AUR” per i suoi 50 anni di attività artistica e pedagogica.L’esperienza cinquantennale di Paola Galliussi Ceron, in ambito coreutico e didattico, ha figliato in Friuli, in Lombardia e in Veneto alcune realtà analoghe gestite dalle sue ex-allieve a San Daniele, Maniago, Gemona, Cividale, Tolmezzo, Casarsa, Tricesimo, Tarvisio, Codroipo, Colugna, Castions, Tarcento, Rivignano, Castelfranco, Udine, Monza etc…In qualità di insegnante ha avuto il merito di diffondere la danza tra i bambini come espressione educativa e ricreativa raccogliendo consensi su tutto il territorio regionale e proponendo – da vera pioniera – lo studio propedeutico alla tecnica.Dal 1974 al 1990 Paola Galliussi Ceron pubblica una rivista di danza, un numero unico, alla cura della quale si sono alternati con passione Sebastiano De Zorzi e Mario Quargnolo: “Crescere nella danza”, raccolta di articoli, lettere opinioni, informazioni e programmi sulla danza, sulla progettazione artistica e didattica della scuola e sull’evoluzione della danza in Friuli.Dal 1986 al 1997 collabora col Comitato Provinciale dell’UNICEF promuovendo iniziative di solidarietà e dirigendo un gala internazionale di danza benefico i cui proventi sono destinati ai bambini dei Paesi sottosviluppati e ai bambini vittime di conflitti e calamità.Dal 1998 co-organizza il Gala Internazionale di Danza per la CROCE ROSSA nato in collaborazione con il Comitato Femminile della C.R.I. di Udine quale unica manifestazione in Regione che ospita i migliori professionisti del balletto internazionale che si esibiscono gratuitamente per gli alti scopi della Croce Rossa Italiana.L’utile della serata è destinato ai bambini malati, disabili e indigenti assistiti dalla C.R.I. in Friuli Venezia Giulia.Fonda e dirige dal 1964 al 2013 il Festival a ricorrenza annua denominato “Festa della Danza”, un momento didattico e artistico in cui la scena è dedicata agli studenti della Scuola Ceron provenienti dalla Città e dalla Provincia di Udine affinché conservino il patrimonio artistico trasmesso attraverso il processo di formazione disciplinare: programmi per ogni livello di corso e di studio (danza classico-accademica, danza moderna, pas de deux, danza di carattere, repertorio, hip hop). Il Festival presenta il lavoro artistico e coreografico dei corsi di propedeutica, inferiori, medi e avanzati della scuola e si struttura sul lavoro perseguito durante l’anno accademico dai ragazzi e dagli insegnanti. La ricerca di nuovi percorsi stilistici e linguistici proposti ad allievi anche di livello amatoriale, costituisce il concetto di messa in scena di questo evento che raduna, ogni anno, centinaia di ragazzi preparati a esprimere le proprie capacità tecniche ed interpretative secondo i principi dell' armonia, dell' equilibrio e della forza. Il programma del Festival ospita spesso Maestri, studenti e coreografi ospiti dall’Italia e dall’estero.Fonda e dirige dal 1982 al 2012 la manifestazione “Carnevale d’Amore” nata inizialmente nello spazio gotico-veneziano e “en plein air” della Loggia del Lionello per rivolgersi al pubblico scolare della città e della provincia di Udine attraverso tematiche legate al tradizionale carnevale e alla fiaba e che, ogni anno, hanno composto percorsi coreografici innervati da stili e linguaggi diversi. Dal musical all’Operetta, dalle maschere della Commedia dell’Arte al Cabaret, la manifestazione è stata patrocinata nell’arco degli anni dall’Accademia “Nico Pepe” di Udine e dai suoi direttori, Nico Pepe e Claudio De Maglio. Inoltre l’iniziativa ha realizzato residenze coreografiche ad essa collegate e gemellaggi con strutture come: Ballettschule der Wiener Staatsoper (A), Corpo di ballo dell’Arena di Verona (I), Accademia Nazionale D’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma (I), Scuola Statale di “Danza Lujo Davico” di Belgrado (SRB), Moving.theatre Koln (D).La sua peculiare comunicazione con i più piccoli, si identifica in un metodo personale di avviamento alla disciplina della danza come momento cosciente di educazione e sviluppo. Tale metodo è testimoniato nella pubblicazione, La propedeutica della danza, edito da Publikem con il sostegno della Provincia di Udine, uno dei pochissimi testi inerenti l’argomento a livello nazionale e presentato da Giuliana Penzi direttrice per oltre un trentennio dell’ Accademia Nazionale di Danza di Roma (Istituto d’alta formazione artistica del M.I.U.R.).Paola Galliussi Ceron, ha messo a fuoco un suo metodo d’insegnamento che si basa sulle linee guida di questa disciplina, e che al tempo stesso presenta caratteristiche personali utili a tutti gli addetti ai lavori e raccolto ne “LA PROPEDEUTICA DELLA DANZA-80 esercizi pratici di Paola Glliussi Ceron”, a cura di Giuliana Penzi, direttrice per oltre un trentennio, sin dalla fondazione, dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma (Istituto d’Alta Formazione Artistica del M.I.U.R.), pedagoga e prima ballerina internazionale.