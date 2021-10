Udine, riapre l’informagiovani

L'Informagiovani di viale Ungheria 39 a Udine ha riaperto i battenti. Questo pomeriggio è stato infatti inaugurato il nuovo corso con un particolare momento di incontro tra esponenti delle associazioni giovanili, delle istituzioni e delle organizzazioni che stanno entrando a far parte della rinnovata rete territoriale del servizio.

Viste le restrizioni dovute al Covid-19 e alla regolamentazione dei momenti pubblici, l'inaugurazione è stata un'occasione per stringere i rapporti con i partner nei settori lavoro, scuola, associazionismo, settori nei quali l'Informagiovani ha una lunga storia, contribuendo dal 1997 a informare e orientare i giovani della città su questi ambiti.

“L’Amministrazione Comunale - ha dichiarato il Consigliere Comunale con delega alle politiche giovanili Luca Onorio Vidoni - ha desiderato con forza riaprire il servizio dopo una pausa di chiusura legata all'emergenza pandemica. L’obiettivo è quello di dare ai giovani spazi di dialogo e confronto con i coetanei e con operatori che aiutino i ragazzi a orientarsi di fronte alla vastissima, e spesso difficile da gestire, mole di informazioni cui sono esposti, dalle opportunità offerte dal Pnrr alle politiche sul lavoro, dai viaggi all’estero all’evoluzione dell’associazionismo”.

Dopo il periodo di isolamento forzato, l'informagiovani si propone oggi nuovi obiettivi: andare incontro alle situazioni di disagio e difficoltà che può vivere un giovane nella ricerca del lavoro, rispondere a esigenze di approfondimento, orientare nella scelta della strada da intraprendere, mettere in comune le proprie esperienze per trarne lo stimolo per guardare avanti.

A questa funzione principale, il servizio offre occasioni di ascolto e coinvolgimento: grazie alle domande e alle richieste che perverranno, il servizio potrà inoltre ridefinirai e offrire una dimensione più umana rispetto ai servizi esclusivamente digitali.

L'Informagiovani sarà aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, martedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 13.