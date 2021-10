Udine, riaprono le iscrizioni per i nidi comunali

Riaprono i termini per le iscrizioni ai nidi d’infanzia a Udine per le sezioni dei “medi” (bambini tra i 13 e i 23 mesi) e “grandi” (24-36 mesi). Lo ha deciso la Giunta comunale nella seduta di questa mattina, accogliendo una delibera dell’assessore all’istruzione Elisabetta Marioni.

“Le graduatorie tardive erano state chiuse il 30 settembre, ma abbiamo ritenuto opportuno aprire una nuova finestra, indicativamente nella seconda metà del mese di novembre, per rendere il servizio nella formula più completa ed esaustiva possibile e questo provvedimento è finalizzato a offrire alle famiglie un’opportunità ulteriore”.

Ancora Marioni: “Riaprire i termini significa, per l’amministrazione, creare le condizioni affinché i percorsi educativi possano abbracciare, sin dal loro avvio, questi piccoli e prenderli per mano sin dai primi passi nel loro percorso di crescita”.

Chiude l’assessore: “Questa delibera riapre i termini e consente di delineare un quadro chiaro in vista dei termini per le iscrizioni al nuovo anno educativo, nel prossimo mese di febbraio. I genitori possono fare domanda e gli uffici avranno il tempo necessario per lavorare le pratiche e dare le risposte attese. L’obiettivo è erogare un servizio all’altezza, nella piena consapevolezza dell’enorme importanza che questa fase dell’educazione riveste nel processo di maturazione di un bambino”.