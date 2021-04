Udine ricorda i 29 partigiani uccisi fuori dal carcere nel 1945

Si terrà domenica 11 aprile, alle 11.00, a Udine, la cerimonia di commemorazione dei 29 partigiani fucilati dai nazifascisti nel cortile interno del carcere di via Spalato, il 9 aprile 1945.

La manifestazione statica si svolgerà in forma ristretta nel rispetto delle norme anticontagio imposte dall’emergenza sanitaria in atto, presso la lapide che li ricorda, posta all’esterno delle carceri di Udine.



Il 9 aprile 1945 vennero fucilati Angelo Adamo da Comiso, anni 30; Gio Batta Beccia da Ronchis, anni 21; Mario Bolognato da Firenze, anni 26; Umberto Bon da Manzano, anni 31; Matteo Bossa da Paesana, anni 19; Luigi Ciol da Teglio Veneto, anni 19; Giunio Coloricchio da Pozzuolo, anni 19; Luigi Coradazzi da Socchieve, anni 23; Francesco Del Vecchio da Barletta, anni 23; Giuseppe Favret da Azzano X, anni 18; Ovidio Favret da Azzano X, anni 21; Mario Foschiani da Udine, anni 32;

Salvatore Genovese da Randazzo, anni 24; Giovanni Ghidina da Forni di Sotto, anni 41; Albino Gonano da Prato Carnico, anni 26; Luigi Grahrelj da Gorizia, anni 18;



Elio Livoni da Buttrio, anni 25; Mario Modotti da Udine, anni 32; Valentino Monai da Amaro, anni 29; Antonio Morocutti da Treppo Carnico, anni 27; Leandro Nonini da Gemona, anni 29; Gino Nosella da Portogruaro, anni 20; Enrico Pascuttini da Spilimbergo, anni 20; Elio Polo da Forni di Sotto, anni 52; Arduino Potocco da Buttrio, anni 22; Enno Radina da Villasantina, anni 31; Benito Siniciali da Sesto al Reghena, anni 21; Giulio Tesolin da Fiume Veneto, anni 21; Napoleone Zompicchiatti da Manzano, anni 41.La mattina di 22 giorni dopo, Udine sarebbe stata liberata e il Sindaco nominato dal CLN, Giovanni Cosattini, nel pomeriggio accoglieva le truppe inglesi e neozelandesi che entravano in città da Viale Venezia.Alla commemorazione parteciperanno i parenti dei caduti, il sindaco di Udine,, presidente della sezione Anpi Città di Udine,, presidente dell'Apo - Associazione Partigiani Osoppo, e, studenti del liceo scintifico Marinelli di Udine.