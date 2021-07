Udine riparte da eventi e cultura

F are i conti è relativamente semplice: 400 eventi in 106 giorni significano un’offerta di quasi 4 appuntamenti al giorno. Sono queste le cifre che caratterizzano il calendario di Udinestate, la manifestazione del capoluogo del Friuli all’insegna della musica, del teatro, degli incontri e della cultura. Ed è proprio attraverso questa rassegna varia e articolata che la città vuole provare a uscire definitivamente dal periodo della pandemia.

“La filosofia che ha portato avanti l’amministrazione comunale nell’organizzare il calendario di Udinestate è stata la volontà di collaborare e di coinvolgere le associazioni del territorio – spiega l’assessore alla cultura Fabrizio Cigolot -. Abbiamo iniziato in primavera, aprendo un bando per invitare le associazioni culturali della città e delle zone circostanti a proporre le proprie iniziative. Ci sono stati sottoposti 70 progetti, dei quali 35 sono stati finanziati con i 250.000 euro a disposizione. È stata un’azione importante, che non si limita a ravvivare il centro cittadino, ma vuole interessare anche i diversi quartieri in una serie di iniziative per accontentare quanto più pubblico possibile. In pratica, più eventi e più dislocati per mantenere quell’attenzione verso l’aspetto sanitario che ormai caratterizza la nostra quotidianità”.



“Sicuramente ‘La notte dei lettori’, il 9 e il 10 luglio, per gli appassionati di libri, della lettura e della scoperta che si cela in ogni pagina scritta. Poi i concerti in castello: in una cornice unica c’è l possibilità di tantissimi generi musicali diversi. Infine le mostre, come quella dedicata a Giovanni da Udine, artista che lavorò con Raffaello e dialogò con Michelangelo”.“Auspico la normalità, quella delle stagioni teatrali e musicali sui palcoscenici della città, quella dei cinema, quella della convivialità, delle iniziative culturali di cui la nostra città è sempre stata ricca, come la mostra ‘La forma dell’infinito’, curata da don Alessio Geretti, che inaugurerà a Casa Cavazzini proprio in ottobre”.