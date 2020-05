Udine, riparte il mercatino dell’antiquariato

Mercoledì 27 maggio riparte il mercatino dell’antiquariato e dell’usato per hobbisti 'Udin disore tra passato e futuro' sotto i portici di Borgo Sole, in Largo Valcalda e piazzale Carnia, a Udine.

Nel rispetto delle nuove regole ci sarà una nuova disposizione dei banchi, corridoio di entrata e uscita riservato solo ai clienti del mercatino, saranno applicate tutte le nuove regole per fronteggiare l’emergenza Covid 19.

Il mercatino è diventato un punto d'interesse e di ritrovo non solo per il quartiere a ovest di Udine, ma per tutto l’hinterland udinese. Un evento ricco di sorprese dove si può trovare il mondo dell’usato e del collezionismo. Il mercatino dà la possibilità ai privati di liberarsi delle cose che si pensa non servano più e opportunità per i collezionisti di andare a caccia di curiosità. Nella stessa giornata si tiene anche il mercato del contadino con bancarelle che propongono prodotti locali, freschi e a chilometro zero, creando una sinergia identitaria per l’intero quartiere. Banchi e bancarelle sono aperti dalle 8 alle 13.