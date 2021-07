Udine, riprende l'attività a Borgo Sole

Conclusa l’impegnativa fase di transizione da Associazione culturale-sociale prevista dallo Statuto approvato nel marzo 2000, anno di costituzione della prima Pro Loco operante dal dopoguerra nella città di Udine, ad Associazione di Promozione Sociale (come previsto dal nuovo Statuto approvato dall’assemblea straordinaria dei soci iscritti alla Pro Loco di città), Borgo Sole Udineovest Aps riparte.

Il Direttivo in carica - composto dal presidente Giuseppe Vacchiano, dal vice Francesco Masutti, dal segretario tesoriere Solari Gildo, e dai consiglieri Luca Gasparotto e Valter Fabbro, con la consulenza tecnico amministrativa dello studio di giurisprudenza ragioneria e informatica Esperienze&Progetti di Udine, ha deciso di ‘tornare in pista’ con la Mostra mercato Udin disore tra passato e futuro.

Dopo quasi un anno di stop causa pandemia, l’appuntamento è per mercoledì 21 luglio con il mercatino dell’antiquariato e dell’usato per hobbisti sotto i portici di Borgo Sole, in Largo Valcalda e piazzale Carnia, gentilmente concessi dall’Ater di Udine e autorizzati dal Comune.

Il mercatino, molto atteso dagli appassionati locali e dagli ospiti, oltre che un luogo per acquistare oggetti curiosi o utili, è un’occasione per ritrovarsi e passare qualche ora in buona compagnia. Passeggiando tra i banchi si possono incontrare numerosi articoli del mondo dell’usato e del collezionismo. E’ previsto un breve momento inaugurale con i rappresentanti del Comune, accompagnati dai consiglieri del Quartiere San Rocco – Cormôr -San Domenico - Villaggio del Sole - Rizzi.

Nella stessa giornata si tiene anche il mercato del contadino con bancarelle che propongono prodotti locali, freschi e a chilometro zero, creando una sinergia identitaria per l’intero quartiere. Banchi e bancarelle sono aperti dalle 8 alle 12.30.