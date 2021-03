Udine, risolti i disagi alla scuola Alberti

“Finalmente è stata rimossa la recinzione dell’area antistante la Scuola Alberti di via Baldasseria Media. Andiamo così a risolvere una questione che si protraeva da anni, a danno dei cittadini e dei genitori che ogni giorno portano i propri figli al complesso scolastico”. Lo ha annunciato il Vicesindaco e Assessore alla mobilità Loris Michelini. “La ditta - ha proseguito il Vicesindaco - ha accettato di procedere alla cessione dell’area, che è stata finalmente formalizzata, rimuovendo la recinzione. L’Amministrazione, di contro, ha accettato di farsi carico delle spese e delle imposte conseguenti all’atto di trasferimento degli immobili e di ricevere le particelle nello stato in cui attualmente si trovano, rinunciando, a titolo conciliativo, a qualunque pretesa di indennità per il mancato utilizzo della superficie a seguito della recinzione”.

“L’area, nella quale verrà sistemato il parcheggio, tornerà così a disposizione dei residenti del complesso immobiliare e del quartiere, andando ad alleggerire la pressione del traffico lungo la via”, conclude Michelini.