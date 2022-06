Udine, rotatorie più verdi grazie al progetto Arboreus

Lunedì 6 giugno, a partire dalla rotatoria di viale Palmanova alle 10.30, è in programma la cerimonia d'inaugurazione a tappe delle quattro aiuole realizzate per iniziativa di Arboreus con il consenso e gradimento del Comune di Udine e con l'obiettivo di riqualificare altrettante rotonde lungo alcune delle principali arterie del capoluogo friulano. A seguire, alle 10.50 la rotatoria di piazzale Cella, alle 11.10 la rotatoria di viale Venezia e, infine, alle 11.30, la rotatoria di viale monsignor Nogara.

L’intervento di riqualificazione è stato progettato da Arboreus e realizzato dai Vivai Livio Toffoli di Concordia Sagittaria. Oltre alla riqualificazione, l'operazione prevede i processi manutentivi per la durata di tre anni affidati alla cooperativa Idealservice di Pasian di Prato.

L’intera iniziativa è stata sostenuta da alcuni sponsor, che hanno compreso lo spirito del progetto, basato sulla logica della responsabilità sociale d’impresa. Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Loris Michelini, il fondatore di Arboreus, Pietro Lucchese, Rita Aucella coordinatrice dei progetti, i rappresentanti dei Vivai Toffoli e degli sponsor (l'imprenditore Angelo Casa, licenziatario di tutte e sei le sedi di McDonald's presenti nella provincia di Udine e di quelle di Portogruaro che ha preso in “adozione” le rotonde di viale Palmanova e Viale Monsignor Nogara, Alberto Beltrame, Director del Centro Commerciale Discount che ha “adottato” la rotonda di piazzale Cella, e Marco Riboli, Presidente della società cooperativa Idealservice che ha preso in “adozione” la rotonda di viale Venezia, e si prenderà cura delle diverse manutenzioni di tutte le aree).

L'operazione realizzata a Udine rappresenta un ulteriore sviluppo dei progetti di Arboreus, dopo quelli già realizzati a Milano (piazza Beccaria-san Babila), Treviso (via Roma) Trieste (piazza san Giovanni) ed in corso a Tolmezzo, Ponzano Veneto, Reana del Roiale e Tavagnacco. Arboreus vuole rappresentare uno nuovo stimolo per aziende locali, regionali o nazionali, che vorranno aderire a progetti di riqualificazione ambientali del “bene comune” attraverso una virtuosa sinergia tra pubblico e privato, ridando luce e splendore ad aree che necessitano di azioni migliorative.

L’intervento di riqualificazione delle 4 rotatorie è stato realizzato dai Vivai Livio Toffoli con un obiettivo comune a tutte, e adottando i seguenti criteri: migliorare l’impatto estetico e paesaggistico preesistente, nel limite imposto dallo spazio disponibile di ogni singola area; inserire elementi architettonici diversi, tali da garantire qualità e durata nel tempo delle opere realizzate; utilizzare un numero adeguato di nuove specie arbustive ed erbacee a lenta crescita; porre la massima attenzione a non intralciare la visibilità dei mezzi in transito; disporre le macchie in forma circolare collocando le essenze più alte al centro e quelle più basse verso l’esterno, enfatizzando in tal modo l’effetto prospettico; evitare la monospecificità delle essenze scelte ma anche l’eccessiva varietà, nel pieno rispetto della presenza (e a integrazione) della vegetazione esistente.

Per ottenere l’effetto cromatico richiesto dai committenti si è scelto l’inserimento di essenze erbacee ed arbustive sempreverdi e da fiore adatte allo scopo, pianificando la loro fioritura nell’arco delle stagioni. Nonostante siano state utilizzate piante che necessitano di un basso consumo idrico e scarse esigenze manutentive, ove possibile, si è scelto di dotare le aree di impianto di irrigazione automatico, con costi sostenibili per la collettività e l’utilizzo di materiali ecocompatibili.