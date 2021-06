Udine scende in piazza per Saman e tutte le donne vittime di violenza

Venerdì 2 Luglio, Udine ospiterà in piazza XX Settembre, alle 18.30, la manifestazione pubblica 'Insieme per Saman e tutte le donne vittime - Unite e uniti nella lotta alla violenza di genere, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine e con la partecipazione del Centro Misericordia e Solidarietà di Udine.



Si scenderà in piazza per fermare la violenza di genere, chiedere una Società anche a misura di donna, per dire sì alla parità di genere e affermare il rispetto delle nostre leggi e della nostra Costituzione.



Interverranno Anna Cragnolini, presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine, Asia Battaglia, Assessore Pari Opportunità del Comune di Udine, Mohammed Hassani, rappresentante del Centro Misericordia e Solidarietà di Udine,

Lorenza Ioan, capogruppo Lega in Consiglio Comunale di Udine,

Fatima Tizbibit, rappresentante sezione femminile Centro Misericordia e Solidarietà di Udine e Cristina Pozzo, Commissaria Pari Opportunità del Comune di Udine.



La manifestazione è pacifica e si richiede l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione personale di sicurezza.