Udine, sei appartamenti a disposizione per finalità sociali

Sei appartamenti del Comune di Udine saranno messi a disposizione di chi non può accedere al mercato, attraversa una fase delicata sotto il profilo socio economico e fatica a fronteggiare i costi dell’acquisto di un’abitazione. Si tratta di tre alloggi in via Mantova, due in via Gortani e uno in via Pirona: presentano metrature molto diverse (due superiori ai 100 metri quadrati, due attorno ai 55 metri quadrati, uno di 68 metri quadrati e uno di 92 metri quadrati) e possono soddisfare le esigenze di nuclei famigliari anche numerosi.

È quanto deliberato dalla giunta comunale questa mattina su proposta dell’assessore Francesca Laudicina, che spiega: “Lo scorso primo luglio, l’Ente Gestore Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale” ha richiesto di fruire di sei alloggi di proprietà da adibire al soddisfacimento dei bisogni abitativi delle famiglie e delle persone che vivono una condizione di difficoltà. La giunta ha accolto la proposta e ha deciso di rinunciare ad esplorare la via della cessione degli immobili per metterli a disposizione della comunità”.

“La procedura prevede la revoca dell’alienazione delle unità residenziali, la ristrutturazione degli alloggi e la successiva messa a disposizione dell’Ambito Friuli Centrale - prosegue l'assessore -. La scelta del Comune assume una valenza prettamente sociale: la pandemia ha inferto colpi dolorosi al tessuto sociale e diviene quindi necessario arginare le situazioni di esclusione sociale e intervenire per esorcizzare lo spettro dell’isolamento dei singoli e prestando contestualmente la massima attenzione ai nuclei familiari con minori”.

“Si tratta di un piccolo ma significativo gesto di attenzione nei confronti delle fasce più esposte della comunità - conclude Laudicina -. La speranza è che queste situazioni possano rivelarsi temporanee e propedeutiche al recupero di una dimensione sociale soddisfacente”.