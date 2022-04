Udine sempre più attrattiva

“Sempre più attrattiva per i turisti. Sempre più credibile per i professionisti, che scelgono Udine come sede per meeting e convegni. Oggi, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si alza il sipario sul 59esimo Congresso Nazionali Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La nostra città sta consolidando il suo ruolo a livello nazionale e internazionale. Questa giunta, a differenza delle amministrazioni precedenti, ha riportato, tra le altre cose, summit di grande spessore a Udine”.



Così Maurizio Franz, assessore comunale al Turismo e ai Grandi Eventi, nel sottolineare che “il congresso che si terrà tra oggi e sabato vedrà riunirsi i professionisti under 43 provenienti da tutta Italia per confrontarsi sui temi della finanza d’impresa. Si tratta di un’altra occasione prestigiosa per la città che potrà essere apprezzata da persone avvezze a viaggiare”.



“Questa giunta ha riportato Udine sulla cartina geografica sia per i turisti che per chi viaggia per lavoro - conclude Franz -. A noi preme creare le condizioni affinché la città sia apprezzata per la sua eleganza e per il suo ordine. I dati dimostrano che la città piace al punto che, spesso, chi la visita per la prima volta è indotto a tornare. Ricordo che questi sono gli ultimi giorni per visitare la Grande Mostra di Casa Cavazzini, la Forma dell’Infinito, che sta catalizzando grandissimi consensi e propone 48 capolavori dei grandi maestri dell’arte degli ultimi due secoli”.