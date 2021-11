Udine si divide sul Babbo Natale 'spiaggiato' di piazza Libertà

Natale è alle porte. Dopo le luminarie allestite tra le piazze e i borghi di Udine e il grande abete rosso del Tarvisiano collocato ai piedi di palazzo D'aronco, continuano gli allestimenti e le decorazioni che coloreranno le vie dello shopping.

Nelle scorse ore, un grande Babbo Natale è stato posizionato al centro del terrapieno di Piazza Libertà, circondato da un finto steccato azzurro. La sagoma, molto simpatica e decorata con una moltitudine di paillettes e lustrini, sta attraendo la curiosità di genitori e bambini.

In tanti si fermano a fotografare il pupazzo dal volto dorato, che diventerà - giocoforza - la nuova mascotte del Natale udinese 2021. E non mancano i commenti sui social, tra critiche e pareri favorevoli. Molti, simpaticamente, gli hanno già dato un soprannome, quello Babbo Natale 'sbronzo' o 'spiaggiato'. Il Santa Claus udinese, infatti, è stato adagiato in una posizione ritenuta buffa e 'barcollante'. Appare sdraiato, quasi intento a prendere il sole, o, per l'appunto, in piena fase post-alcolica.