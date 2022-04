Udine si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Gioco

Si terrà sabato 28 maggio dalle 16 alle 20 nel centro storico cittadino la Giornata Mondiale del Gioco, ricorrenza che l’amministrazione comunale di Udine celebra dal 2004.



Le attività ludiche si svolgeranno tra piazza Libertà, la Loggia di San Giovanni, la Loggia del Lionello, piazzale della Patria del Friuli e porticato Lippomano, via Mercatovecchio, via Lionello, piazza Matteotti, piazza XX Settembre, corte Morpurgo, piazza Duomo, giardino del Torso, Ludoteca comunale.



L’appuntamento intende evidenziare l’importanza del gioco come attività essenziale per la formazione e lo sviluppo dell’individuo, fattore di socializzazione, aggregazione e inclusione sociale, elemento di benessere funzionale al miglioramento della qualità della vita e strumento di prevenzione del disturbo del gioco d’azzardo.



L’iniziativa è stata comunicata oggi dalla giunta comunale. Spiega l’assessore competente Elisabetta Marioni: “Abbiamo già emesso un avviso pubblico per la ricerca di collaborazioni con soggetti pubblici e privati (enti, scuole, associazioni, ditte) che potranno aderire fino al 30 aprile. La condizione imprescindibile è che le attività ludiche proposte siano gratuite. Questo evento contribuirà ad animare il centro storico e a renderlo più accogliente per bambini e ragazzi”.