Udine, sigillo della città a Beppino Lodolo

Si è tenuta oggi, sotto la Loggia del Lionello, la consegna da parte del Sindaco Pietro Fontanini e dell’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot del sigillo della città a Giuseppe Lodolo, musicista ed artista meglio noto come 'Beppino', instancabile promotore della canzone e della cultura friulana in Italia e nel mondo.

Lodolo, nato il 6 maggio 1935 a Udine da un'antica famiglia cittadina e sempre residente in via Cividale, fin da piccolo mostra un'attitudine spiccata per la musica che coltiva, pur tra tante difficoltà, nello studio presso il locale Istituto musicale e presso maestri privati e partecipando – grazie alla notevole vocalità – alle attività di cori, gruppi folkloristici e teatrali.

Concluso il servizio militare, esercita per breve tempo la professione di agricoltore e di agente di commercio per poi dedicarsi totalmente allo spettacolo, dapprima con la “Compagnia Udinese di Arte varia” (teatro, folklore e musica), da lui fondata nel 1958 e che ha il merito di portare in scena tanti nuovi artisti, poi con l’orchestra “I solisti friulani”, dove trovavano spazio i migliori musicisti friulani.

Dotato di una voce calda e ricca di tonalità, viene sempre più apprezzato e numerose divengono le sue partecipazioni a manifestazioni canore in tutt'Italia, a trasmissioni radiofoniche, a feste d'ogni paese del Friuli, e, con la sua capacità d'intrattenimento diviene anche punto di riferimento anche per i tanti cantanti di fama nazionale che chiedono la sua presenza quando giungono nella nostra regione.

Nel 1963, dopo una riuscita tournée nazionale, inizia la propria lunga attività musicale presso i Fogolârs Fogolars che lo porterà a visitarne ben 56 in ogni parte del mondo, disseminando canti e villotte di ieri e oggi, molti dei quali di sua creazione, e contribuendo, con più di 520 concerti ed incontri nei quali ha raccontato la storia, l'arte e la cultura del Friuli, a mantenere vivi i legami fra la 'Piccola Patria' ed i nostri conterranei.

Nel coso della sua lunga carriera artistica Lodolo ha composto oltre 300 brani, incisi con le più note case discografiche locali e nazionali, in una continua ricerca creativa che ha saputo rinnovare e promuovere la tradizione musicale friulana.

Si è inoltre distinto per la generosità con cui si è prestato e fatto promotore di iniziative di solidarietà, soprattutto in occasione del terremoto del 1976, contribuendo, in Italia, Canada, Argentina, Venezuela, Sud Africa e Australia ad alimentare la raccolta di fondi per la ricostruzione.

Il conferimento del sigillo della città a Beppino Lodolo vuole essere un ringraziamento per la straordinaria attività artistica svolta per decenni portando ovunque la musicalità, la storia, la tradizione artistica e l'anima del Friuli, facendosi interprete, con la sua grande carica umana, dei più nobili valori e sentimenti umani.