Udine, sit-in di solidarietà popolo tigrino

Sabato 3 luglio, alle 18, nel giardino Pascoli in Piazza della Repubblica, Udine la diaspora del popolo tigrino, presente nella nostra regione, ha organizzato un sit-in di solidarietà con il Tigray, e di condanna per l’aggressione violenta subita ad opera del governo Etiope guidato dal già premio Nobel per la Pace Abiy Ahamed (un bel modo per onorare la Pace).



Tra il 3 ed il 4 novembre 2020 è iniziata la guerra in Tigray, regione del nord Etiopia. Accanto all’aggressione dell’esercito etiope e delle milizie Amhara, è intervenuto anche l’esercito eritreo. Il Tigray è stato in questo modo chiuso in una morsa di violenze inaudite contro la popolazione civile. Per mesi non è stato possibile avere accesso a quelle zone, ma ora sappiamo quello che è accaduto. Hanno avviato nei fatti un’operazione genocidaria di sopraffazione dei civili. Si parla di oltre 500 mila morti, stupri come arma di guerra, 4 milioni di sfollati, più di 70 mila profughi rifugiati in Sudan. Infrastrutture civili : ospedali, scuole, università saccheggiate . Questo ha innescato una crisi umanitaria in rapido peggioramento, con 900 mila persone sull'orlo della carestia secondo le Nazioni Unite e 140.000 bambini “che affrontano condizioni simili alla carestia”.



L’iniziativa organizzata con il sostegno di Time For Africa, Circolo Nuovi Orizzonti, Focus On Africa, e Tigray Italia, vuole richiamare l’attenzione dei cittadini, e denunciare l’immobilismo del governo italiano difronte a questa tragedia umanitaria. Non una parola di solidarietà o di condanna è stata pronunciata dalle forze politiche e dal governo del nostro Paese.Gli organizzatori chiedono il ritiro delle truppe eritree occupanti il Tigray; aiuti umanitari per tutti e le realtà umanitarie devono poter lavorare in totale sicurezza e accesso su tutto il territorio, anche nelle zone rurali attualmente tagliate fuori dai supporti; indagini indipendenti e approfondite per riuscire a indicare responsabilità e responsabili per le varie ipotesi di crimini di guerra e contro l'umanità perpetrate in Tigray.