Udine sotto le stelle accende il Villaggio dei Pecile

Dal 3 luglio al 31 ottobre si terrà “Udine sotto le stelle in Villaggio dei Pecile”, a Udine, e la viabilità di largo Pecile subirà alcune modifiche.

Tra via Deganutti e via dei Torriani saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo per ogni categoria di veicoli (compresi i veicoli al servizio degli invalidi) e il divieto di transito per ogni categoria di veicoli. Di conseguenza i veicoli provenienti da via Cosattini verranno deviati in via Deganutti e saranno messe barriere fisiche alle intersezioni con le vie limitrofe.

In largo Dei Pecile est e via Dei Rizzani saranno istituti il divieto di sosta temporaneo per ogni categoria di veicoli e il divieto di transito eccetto frontisti per ogni categoria di veicoli. I veicoli provenienti da via dei Torriani e via Valvason verranno deviati in via Zanon.

In vicolo Sillio sarà istituito il divieto di transito per ogni categoria di veicoli con conseguente deviazione in via D’Aronco dove sarà istituito il divieto di sosta temporaneo.