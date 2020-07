Udine sotto le stelle, ecco gli eventi di luglio

"Siamo riusciti a mettere insieme un bel programma", ha spiegato Antonella Fierro, rappresentante di borgo Aquileia e titolare del bar Moderno. Quella di cui parla è la programmazione per tutto il mese di luglio, realizzata grazie al coordinamento di Confesercenti Udine e in collaborazione con il Comune, l’ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane -, e l’associazione “Amici del Borgo Aquileia”.

Nei weekend di “Udine sotto le stelle”, infatti, la storica via cittadina si è organizzata per accogliere al meglio gli avventori. "Abbiamo cercato di proporre attività ed eventi per tutte le fasce di età. Non è stato facile, il tempo è tiranno, ma direi che possiamo essere soddisfatti. Per agosto cercheremo di fare anche meglio", ha sottolineato.

Fra le strade del centro coinvolte nell’iniziativa, via Aquileia ha deciso di puntare su piccoli eventi che consentano agli esercenti da un lato di attenersi alle regole per il contenimento del Covid-19, ma dall’altro di richiamare la clientela offrendo appuntamenti all’insegna di musica, divertimento e cultura. Una scelta che già nei primi due fine settimana “test” ha dato ottimi risultati: "La settimana scorsa, in particolare, con la serata a ritmo di pizzica e gli artisti (sono arrivati in 27 da tutta la regione) abbiamo avuto un ottimo riscontro, tanto che speriamo di poter riproporre entrambi gli appuntamenti", ha spiegato Stefano Zampa, gestore, assieme ai fratelli, dalla trattoria "Ai vecchi parrocchiani”. "Indubbiamente - ha ricordato il giovane oste - l’impegno profuso e gli investimenti non sono mancati, tutt’altro. Ma il risultato ripaga tutti gli sforzi, quindi siamo già al lavoro per la programmazione dei mesi a venire".

Parlando del programma, per il 3 luglio si comincerà alle 18.30, all’Angolo della Musica, con l’esposizione culturale “Angoli Acuti” con Max Deliso & Mauro Missana. Dalle 19, al caffè Friuli, aperitivo e musica “Cocktail e melodie”. Sabato 4 ancora musica, al bar Moderno, dalle 20, con “Il fascino del sassofono” e “Ai vecchi parrocchiani”, dalle 20.30 con la “Gap's Orchestra”. Domenica dalle 18 spazio alle attività per i più piccoli con “I bambini e la magia”. Alle 19, sempre al bar Moderno, ci sarà L’arpa sotto le stelle “Attraverso i secoli della musica classica”.