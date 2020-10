Udine sotto le stelle, gran finale in via Aquileia con Toni Capuozzo

Via Aquileia si prepara al gran finale per la prima e proficua edizione di “Udine sotto le stelle”: «È stata una bella opportunità per fare vedere che c'è anche via Aquileia – ha precisato Antonella Fierro, rappresentante del Borgo -. Sono stati mesi faticosi ma altrettanto carichi di soddisfazioni. Alcuni degli appuntamenti hanno avuto maggiori riscontri, altri hanno faticato un po’ di più a decollare, ma nel complesso il bilancio è molto positivo. In particolare, il mese di settembre, interamente dedicato allo sport, è stato bellissimo! Un ringraziamento sentito va a Confesercenti, magistrale coordinatore di tutto questo, che spero anche il Comune abbia saputo apprezzare, visti i molti sforzi fatti». La programmazione, cominciata lo scorso giugno, proseguirà anche per tutto il mese di ottobre: prenderà il via a partire dal 10 ottobre, con un ospite d’eccezione, Toni Capuozzo, e proseguirà fino al 31 con una festa dedicata ad Halloween.



«È prevalso il desiderio di aggregazione delle realtà commerciali che “abitano” via Aquileia – ha sottolineato Marco Zoratti, presidente di Confesercenti Udine -. Hanno deciso di fare squadra e gestire il Borgo come un centro commerciale a cielo aperto, lavorando insieme per un obiettivo comune. Questo, visti i riscontri, li ha premiati».– Come detto, il calendario eventi di questo mese - realizzato grazie al guida di Confesercenti Udine e in collaborazione con il Comune, l’ARLeF, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, e l’associazione “Amici del Borgo Aquileia”- comincerà sabato 10. Dalle 18, all’Angolo della Musica, è in programma un incontro con Toni Capuozzo che presenterà il suo ultimo libro: "Lettere da un paese chiuso. Storie dall’Italia del coronavirus" (Signs Publishing). A dialogare con il giornalista ci sarà il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Nelle lunghe notti del lockdown, Capuozzo scrive appunti, idee, pensieri, ricordi che presto diventano vere e proprie lettere. Nasce così il suo straordinario diario nell’Italia del coronavirus: 300 pagine (arricchite dalle illustrazioni di Armando Miron Polacco e da contenuti multimediali fruibili attraverso qr code) sulla cronaca, sulla politica, sull’isolamento, sulle donne e degli uomini alle prese con la vita e con la morte… Un racconto scritto di getto, tra malinconia e ironia.. Dalle 18.30, al bar Gran Caffè Friuli, è previsto un appuntamento dedicato ai vini del Friuli, grazie alla guida della delegazione di Udine di Fisar - Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori. Per l’occasione è prevista anche la degustazione gratuita di vini.Il giorno seguente, sabato 17 ottobre, dalle 17.30, allenamento gratuito di total body (prenotazioni aperte: tonicwalking@gmail.com, 351.6550114): camminando si attiverà e tonificherà contemporaneamente sia la parte inferiore che quella superiore del corpo, grazie a esercizi mirati che saranno eseguiti in aria con bastoncini specifici, i Tonic Sticks.Venerdì 23 ottobre, dalle 19.30, grazie alla collaborazione dell’Angolo della musica e del bar Gran Caffè Friuli con l’azienda vitivinicola Dario Coos di Nimis, andrà in scena “Vini e vinili”.Sabato 24, dalle 16, spazio agli amici a quattro zampe con una sfilata a loro dedicata: alle 16, saranno aperte le iscrizioni all’evento in un corner disponibile sotto la Torre; dalle 16.30 in programma una lettura per bimbi “Il bassitario”; dalle 17 prenderà il via la sfilata; alle 18 ci saranno le premiazioni delle varie categorie e omaggi a tutti gli iscritti.“Udine sotto le stelle” in via Aquileia si concluderà con “Dolcetto o scherzetto?”, sabato 31 ottobre, dalle 16.30: i negozi e i pubblici esercizi offriranno ai più giovani un dolce ricordo del loro passaggio nel Borgo!