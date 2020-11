Udine, stop a catechismo, cresime e prime comunioni

L'Arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ha sospeso tutte le attività pastorali delle parrocchie. Stop a catechesi per tutte le età e stop alle attività negli oratori. La scelta, comunicata ieri, è di prudenza, per frenare la diffusione del Covid. Sospese la celebrazione di Cresime e Prime comunioni fino alla permanenza del Fvg in zona arancione.



Sperando che il quadro migliori, il prelato invita le parrocchie a mantenere in calendario le celebrazioni fissate dopo il 29 novembre. La ripresa delle celebrazioni dei Sacramenti di Prima Comunione e Cresima, e la ripartenza delle attività pastorali saranno valutate nelle prossime settimane in base all'evoluzione epidemiologica. Possono continuare le attività i diversi gruppi scout, secondo le indicazioni diramante dalle associazioni Agesci e Fse, concordata con i parroci delle parrocchie ospitanti.



Per quanto riguarda la celebrazione della Santa Messa domenicale restano in vigore le norme dei protocolli adottati da maggio 2020.