Udine, stop alla violenza

Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In tante città i monumenti si accendono simbolicamente di rosso. A Udine la Loggia del Lionello è stata illuminata di rosso e compare la scritta 'Stop violenza' (foto della Commissione Pari opportunità), così come la sede dell'Ateneo friulano.

L’Università promuove un'iniziativa simbolica di sensibilizzazione: Palazzo Florio, sede storica dell'Ateneo, si illumina di rosso fino al #29novembre. pic.twitter.com/ZJjSM1xbiR — Università di Udine (@uniud) November 25, 2021