Udine, tempo di iscrizioni ai nidi d'infanzia

Iscrizioni al via per i nidi d'infanzia di Udine. Per il solo anno educativo 2021/2022 - comunica il Comune di Udine - è possibile presentare la domanda di ammissione dal 1° marzo al 30 aprile 2021.



Le domande accettate verranno inserite in una graduatoria pubblicata in seguito alla scadenza dei termini di presentazione, secondo quanto previsto dal regolamento dei Servizi educativi per la Prima Infanzia.



Nella domanda di ammissione al servizio occorre indicare i nidi secondo un ordine di preferenza decrescente, fermo restando che tale indicazione, non vincolante per l'Amministrazione, sarà rispettata solo se al momento dell’ammissione al servizio il nido prescelto avrà ancora posti disponibili e tenuto conto di quali saranno le strutture accreditate che otterranno il convenzionamento a partire dall'anno educativo 2021/2022, essendo in corso una procedura per individuare i nidi privati con cui l’Amministrazione si convenzionerà per il prossimo quadriennio educativo.