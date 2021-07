Udine, uffici chiusi per i Santi Patroni

Il 12 luglio si celebrano i patroni di Udine Ermacora e Fortunato che furono, nel terzo secolo dC, il primo Vescovo di Aquileia e il suo diacono. Ermacora vi giunse assieme all’evangelista Marco inviato da Roma da Pietro per cristianizzare queste terre. Qui si fermò entrando però in conflitto con i sacerdoti pagani, in particolare il loro preside Sebasto. Ermacora così fu imprigionato e torturato, ma il popolo fu dalla sua parte e furono in tantissimi a recarsi in carcere per fargli visita e così continuò l’opera di predicazione. In quei giorni addirittura compì dei miracoli di guarigione. Sebasto a quel punto decise la condanna a morte di Ermacora e del suo successore nominato Fortunato, che furono decapitati di nascosto in carcere per evitare tumulti di piazza. I loro corpi furono poi raccolti da alcuni discepoli convertiti e sepolti nel recinto funerario di quest’ultima, in un cimitero non lontano dalle mura della città. Si narra che tutti i malati che si recavano a venerarne la tomba riacquistavano la salute. Da precisare che i Santi Ermacora e Fortunato sono non solo patroni della città di Udine, ma anche delle Arcidiocesi di Udine e di Gorizia e sono stati scelti quali santi protettori della Regione Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, a loro sono intitolate diverse chiese friulane.



Diocesi in festa per i Santi Patroni

Uffici chiusi

L'appuntamento di monsignor Andrea Bruno Mazzocato con i tanti collaboratori impegnati nelle parrocchie e nelle foranie è per, alle ore 20.30. "Si tratta di indirizzi che tengono conto da una parte dell’esperienza vissuta in tempo di pandemia, e degli inviti dello Spirito che ci sono giunti in questo tempo – ha anticipato mons. Mazzocato nella consueta intervista settimanale ai microfoni di Radio Spazio –, dall’altro lato guardano all’attuazione del progetto diocesano delle Collaborazioni pastorali. Sarà l’occasione per dare uno sguardo all’Anno pastorale che inizierà dopo l’estate e per il quale presenteremo un programma definito in settembre". Il riferimento biblico, ha preannunciato il presule, sarà all’episodio della Pesca miracolosa e all’invito forte che Gesù rivolge agli apostoli: “Prendete il largo e gettate le reti”. Un’esortazione a non farsi spaventare da sfide che appaiono difficili, che l’Arcidiocesi fa propria, incoraggiando la Chiesa ad “andare al largo” con spirito missionario., mons. Mazzocato presiederà l’Eucaristia. Invitati, in modo particolare, sono i presbiteri e i fedeli laici delle parrocchie della città per condividere questa solenne celebrazione. Al termine della liturgia eucaristica, alle 11.30, si terrà la benedizione della città con le reliquie dei Santi Patroni dal sagrato della Cattedrale., la concelebrazione eucaristica con i Vescovi della regione, presieduta da mons. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei latini. Sarà presente anche una rappresentanza degli episcopati del Veneto, della Slovenia e dell’Austria.In precedenza, alle 19, in piazza Capitolo, mons. Pizzaballa terrà una Lectio magistralis sul tema “Chiedete pace per Gerusalemme”.La celebrazione dei Vespri e la Santa Messa potranno essere seguite in diretta sull’emittente diocesana «Radio Spazio, la voce del Friuli».Lunedì 12 luglio, in occasione della celebrazione della giornata dei Santi Patroni di Udine Ermacora e Fortunato, gli uffici pubblici, dell'ospedale e anche del Policlinico Città di Udine (compresi tutti gli sportelli di informazione, prenotazione ed accettazione) rimarranno chiusi.In occasione della ricorrenza, osserveranno l’orario festivo le attività nelle Strutture dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata che operano in Udine quali il Presidio Ospedaliero Universitario “Santa Maria della Misericordia di Udine”, il Presidio Ospedaliero “Gervasutta”, Il Distretto di Udine, Il Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento di Salute Mentale e il Dipartimento delle Dipendenze.