Udine, ultima fase della raccolta porta a porta

E' partita lunedì 24 agosto la consegna dei kit contenitori e dei sacchi per i residenti in centro a Udine, ultima zona della città nella quale, da martedì 1 settembre, scatterà la raccolta dei rifiuti casa per casa.

Net Spa fa sapere che la consegna a domicilio avverrà tramite personale addetto qualificato, identificabile con l’apposito cartellino riportante i loghi di Net e del Comune di Udine. I cittadini riceveranno due contenitori per rifiuto organico e imballaggi vetro/barattolame, 25 sacchetti neri piccoli per l'indifferenziato, 25 sacchetti gialli per la plastica e 25 sacchetti blu per carta, oltre al materiale informativo.

In caso di mancato recapito, sarà lasciato un biglietto di avviso con indicati i relativi riferimenti telefonici per prendere appuntamento per il successivo tentativo di consegna domiciliare. Gli addetti alla consegna provvederanno, in caso di mancato riscontro all'avviso, a effettuare ulteriori tentativi di recapito domiciliare, lasciando nuovamente un avviso.

I cittadini avranno anche la possibilità di ritiro diretto dei kit all’Eco-Sportello in via Biella 107, con i seguenti orari (a partire dal 31/08/2020): lunedì - mercoledì - venerdì - dalle 8 alle 11; martedì - giovedì dalle 15 alle 18.