Udine, un bosco urbano nell’ex caserma Piave

Questa mattina il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, accompagnato dal Vicesindaco e Assessore alla mobilità e lavori pubblici Loris Michelini e dall’Assessore all’ambiente Silvana Olivotto, ha ricevuto a Palazzo D’Aronco Gabriele Chiopris, presidente di Legambiente Circolo “Laura Conti”, e Mauro D'Odorico, membro del direttivo. Tema dell’incontro, la definizione di un metodo di confronto e di collaborazione in vista della creazione del bosco urbano sul terreno dell’ex caserma Piave.



“L’iter burocratico relativo al progetto di recupero l’area dell’ex caserma Piave attraverso la creazione di un vero e proprio bosco urbano - ha dichiarato il Sindaco Fontanini - è già stato avviato da parte del Comune. Si tratta di un intervento perfettamente in linea con l’attenzione al tema dell’ambiente e del verde cittadino che quest’Amministrazione ha posto come priorità fin dall’inizio del mandato. Per quanto riguarda il merito dell’opera, riteniamo fondamentale mantenere un dialogo costante con una realtà come Legambiente, che presenterà alcune idee delle quali terremo conto. Ma è mia intenzione proseguire con la rivoluzione verde che sta riguardando la nostra città sia attraverso il completamento dei progetti in essere, e penso in particolare modo al recupero del Parco del Torre e all’allargamento del Parco del Cormor, sia attraverso il rimboschimento di altre aree dismesse di proprietà del Comune”.



Il Vicesindaco Michelini ha sottolineato l’impegno degli uffici del Comune, definendo “di portata storica” il piano del verde pubblico definito dall’attuale Giunta e ricordando come “al nostro insediamento, ci siamo trovati a gestire una situazione complicata, nella quale la manutenzione era stata eseguita per interventi puntuali e senza una strategia complessiva. Siamo comunque intervenuti solo dove necessario e, dove abbiamo potuto, siamo poi andati a ridurre l’impatto di certe opere rispetto a come erano state pensate dalla precedente Giunta; mi riferisco nello specifico alla realizzazione della pista ciclabile di via Cividale, per la quale era stato previsto l’abbattimento di entrambe le file di magnolie presenti in loco. Noi, invece, riusciremo a salvare la fila sul lato nord, mantenendo una presenza di piante importante sia dal punto di vista del verde pubblico che da quello dell’aspetto della via”.

Legambiente coglie l'opportunità di questo incontro per evidenziare ancora una volta, in particolare dopo l'emergenza pandemica, l'importanza strategica del verde urbano sia in termini di protezione del clima e dell'ambiente che di salute e benessere per i cittadini e ribadire la propria disponibilità per l'avvio di una discussione e di un confronto, allargati alle altre associazioni cittadine interessate, in merito alla predisposizione di un “piano generale di gestione del verde” al fine di evitare le conflittualità che si generano nella realizzazione dei singoli interventi.

L'associazione ha inoltre avuto modo di illustrare l'ipotesi progettuale per la realizzazione di complessi forestali all’interno del perimetro comunale: l’idea è quella di realizzare un sistema forestale all’interno ed all’esterno (cintura verde) del tessuto urbano della città; tale sistema non si configura come parco urbano tradizionalmente inteso, che svolge una funzione prevalentemente ricreativa, ma come complesso boschivo vero e proprio, che riesce a svolgere al massimo grado i servizi ecosistemici che gli sono propri.

Il progetto per la sua realizzabilità potrà essere inserito in uno dei filoni relativi ai fondi europei e dovrà vedere la concreta partecipazione dei proprietari dei fondi laddove non si potranno utilizzare i terreni di proprietà comunale. I rappresentanti di Legambiente hanno schematicamente descritto il percorso progettuale che si svilupperà attraverso l'individuazione preliminare, tramite gli strumenti urbanistici vigenti, delle aree pubbliche e private da rimboschire; la verifica delle disponibilità fondiarie; la valutazione giuridica e legislativa per individuare gli strumenti amministrativi – es consorzi boschivi, ecc.. - con i quali rendere disponibili le aree individuate agli interventi previsti; e naturalmente la ricerca delle fonti finanziarie.

Legambiente, pertanto, accoglie positivamente la notizia del recupero dell'area dell'ex Caserma Piave con la creazione di un bosco urbano e si dichiara disponibile ad una fattiva collaborazione mettendo a disposizione i propri esperti con l'obiettivo di rendere questo primo progetto un esempio virtuoso da seguire anche in altri contesti cittadini. Il Presidente del Circolo Laura Conti, Chiopris sottolinea che la proposta del “bosco in città” avanzata dall'Associazione richiede una programmazione di medio-lungo periodo e la necessaria regia da parte dell'Amministrazione Comunale, pertanto l'intervento nell'ex Caserma Piave va visto come prima esperienza che fa da apripista allo sviluppo di una progettualità ampia e socialmente partecipata di forestazione dell'intero sistema urbano cittadino e non solo.