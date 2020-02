Udine, via libera a due nuovi orti urbani

La Giunta comunale di Udine ha dato il via libera alla realizzazione di due nuovi orti sperimentali nell’ambito del presidio ospedaliero Gervasutta e della sede della Comunità Piergiorgio Onlus. Gli orti urbani rappresentano un’iniziativa di salvaguardia del territorio tramite una rigenerazione urbana, in applicazione dei 17 obiettivi di sostenibilità definiti nel 2015 dall’Onu.

Nel caso specifico, al Gervasutta saranno utilizzati per finalità riabilitative, mentre nella Comunità Piergiorgio saranno “orti a misura di disabile”, in grado di favorire il maggior grado di autonomia possibile e la relazione tra ortisti diversamente abili e in situazioni di disagio e la popolazione che risiede in zona.

L’Amministrazione ha dato la disponibilità in quanto questo è stato ritenuto un modo ottimo non solo per recuperare aree urbane non utilizzate e tutelare l’ambiente, ma soprattutto per dare la possibilità a persone in difficoltà di trovare una strada alternativa per curarsi ed esprimere la propria creatività.

L’ufficio Finanziamenti europei del Comune, alla luce dell’ok della Giunta, sarà a disposizione delle due strutture per riuscire a concretizzare l’iniziativa, che prevede anche alcuni incontri, nei mesi di febbraio e marzo, con esperti di orti urbani e di cucina.