Udine, via libera all'ascensore in Castello

L'ascensore che permetterà di salire in Castello, a Udine, si farà. Oggi, il sindaco di Udine Pietro Fontanini, accompagnato dal Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini e dall’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, ha effettuato un sopralluogo presso la Biblioteca Civica Joppi per prendere visione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione di Palazzo Bartolini e di realizzazione del collegamento con il Castello. E' stato reso noto che la Giunta ha approvato il secondo lotto relativo al nuovo ascensore, che da vicolo Sottomonte collegherà il piazzale del Castello.



L’opera che interessa la Biblioteca e il Castello è suddivisa in tre lotti e prevede un investimento complessivo di oltre quattro milioni e mezzo di euro.



“Con questo investimento - ha commentato il Sindaco Fontanini - abbiamo non solo recuperato uno degli edifici storici di maggior pregio del centro cittadino ma creato il degno sbocco alla nuova e bellissima via Mercatovecchio”.



“È anche grazie a interventi come questi che, oltre ad abbellire il centro, si rafforzano le radici della nostra comunità e si valorizza quella che è in tutto e per tutto la casa della cultura e degli studi del Friuli, di fronte alla quale, non a caso, troverà spazio la statua di Carlo Sgorlon, che della nostra biblioteca era assiduo frequentatore”, ha concluso Fontanini.