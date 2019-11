Udine, volontari a caccia di mozziconi

Ripuliscono Udine dalle sigarette gettate rozzamente a terra. Prosegue l'iniziativa di educazione e senso civico denominata "Ripuliamo Udine" partita la scorsa primavera con i ragazzi della 'Y-Revolution!'.

Dopo gli appuntamenti di aprile, maggio e giugno, questa mattina un decina di volontari, quasi tutti Under 25, si sono ritrovati nuovamente nel cuore del capoluogo friulano per raccogliere mozziconi 'caduti' tra i marciapiedi, finiti sotto le fioriere e tra le fughe della pavimentazione in porfido. Muniti di giubbotti impermeabili verdi, sacchi, guanti e pinzette, i giovani hanno ripulito il centro storico dallo scempio generato dai fumatori incivili.

A ogni uscita si raccolgono mediamente 6 mila 'cicche', ma il numero cambia - ovviamente - dal numero dei volontari.

L'iniziativa, sostenuta in passato anche da Comune, Net, Cum Laude 21, Ergon Group e Anima Impresa, sta trovando via via il sostegno di molti commercianti, entusiasti di questa battaglia contro 'il brutto' e la maleducazione. Tra questi Marco Bortolin, titolare dell'omonima gioielleria (oltre che della Boutique Montblanc e di Pandora Shop in Shop), dopo averli visti all'opera quest'estate, ha chiesto come potesse dare il suo contributo.

"Sono rimasto molto colpito dall'iniziativa - ci ha spiegato l'imprenditore -. Dopo le prime bottigliette offerte ai ragazzi per dissetarli, ho chiesto come avrei potuto aiutarli. Quindi, insieme ad altri, ho partecipato economicamente sostenendo l'acquisto di alcuni articoli di abbigliamento per le loro uscite ecologiche. Sono sempre pronto a sostenere chiunque voglia dare una mano per migliorare la città in maniera costruttiva e apolitica".