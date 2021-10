Udinesi nati ai bordi di periferia

Nel lontano marzo 1921, su iniziativa dell’amministrazione comunale del capoluogo friulano, nasceva lo Iacp della Provincia di Udine. Nell’ottobre dello stesso anno fu riconosciuto quale Ente morale con Decreto del re Vittorio Emanuele 3°. Cento anni dopo, l’erede dello Iacp, ossia l’Ater Udine, gestisce 8.816 alloggi in tutto il territorio provinciale, soddisfacendo una parte della domanda di edilizia sovvenzionata. Una storia di case, ma prima di tutto di persone, che lo scorso anno ha contato il 78,9% di inquilini di cittadinanza italiana, per metà di età superiore ai 65 anni. E 100 anni di persone è proprio il titolo della mostra multimediale (e di un videoracconto digitale) inaugurato venerdì 15, sotto la Loggia del Lionello.



"L'Ater di Udine in questi cento anni di storia ha saputo dare risposte attraverso l'edilizia residenziale alle esigenze abitative stando al passo con l'evoluzione sociale e tecnologica - ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti nel corso del convegno L’edilizia residenziale tra presente e futuro: il ruolo delle Ater -. Ha mostrato lungo il secolo di vita un'attenzione alla modernità mettendo sempre al centro le persone. Le sfide che ha davanti vanno di pari passo con la necessità di un cambio culturale per poter essere in grado di trovare soluzioni adeguate ai bisogni emergenti".



"Le esigenze sociali sono mutate nel tempo e si caratterizzano per un'impellenza che prima non c'era. Dobbiamo trovare delle soluzioni per le necessità dell'immediato, una caratteristica della società emersa in modo più pressante in questi ultimi anni - ha rilevato Pizzimenti -. Si rende utile quindi una riflessione culturale che apra ad altri strumenti, penso all'housing sociale o al cohausing che prevede un nuovo stile dell'abitare con la condivisione di alcuni spazi. Se nel Nord Europa è la normalità, qui da noi manca ancora la cultura per accogliere questa modalità. Dobbiamo iniziare però a prendere in considerazione anche queste possibilità per riuscire a dare risposte alle esigenze sociali del territorio".

La parte multimediale della mostra sotto la Loggia del Lionello propone i racconti e le testimonianze degli inquilini di ieri e oggi, che ricordano quanto sia essenziale creare un senso di appartenenza a un luogo. Le videointerviste proposte su un doppio schermo restituiscono la vita di quartiere attraverso frammenti di interni, architetture e spazi urbani. Gli inquilini di ieri e oggi saranno anche protagonisti di installazioni fotografiche sui muri delle case dell'Ater e in diversi luoghi delle città: luoghi e ritratti che rappresentano la memoria dell'azienda.