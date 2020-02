UdinEst, nasce un comitato contro il nuovo Centro Raccolta Rifiuti

A Udine Est nasce un comitato per dire no al nuovo Centro Raccolta Rifiuti. La sala dell’asilo di San Gottardo ha accolto la prima assemblea di cittadini, contrari alla realizzazione della piazzola ecologica da 10mila metri quadri, che dovrebbe sorgere tra viale Forze Armate e via Bariglaria, molto vicino alla scuola materna di San Gottardo. I partecipanti hanno definito il testo di una petizione da presentare al Comune, che può essere sottoscritta nelle farmacie San Gottardo di via Bariglaria e Aurora di viale Forze Armate, oltre che in altri punti.

“La petizione – spiegano i promotori - chiede di realizzare quanto previsto dall'attuale piano regolatore per l'area verde tra la parrocchia di San Gottardo e gli impianti sportivi della Chiesa Evangelica, anziché realizzare una mega-piazzola di raccolta rifiuti, come prospettata negli ultimi mesi. L'area era stata acquisita dal Comune proprio con lo scopo di dare vita a un parco pubblico”, spiegano ancora. “Se l'impianto venisse realizzato in quella posizione, oltre a deludere i residenti, la svalutazione degli immobili circostanti supererebbe di gran lunga il valore del centro raccolta. Intorno al quartiere, poi, sono presenti varie aree industriali dismesse, che sarebbero molto più adatte allo scopo. Chiediamo, dunque, il ritiro formale della delibera”, concludono dal Comitato UdinEst, pronto anche a organizzare manifestazioni dimostrative per dire no alla struttura.