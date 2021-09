Ufficio Postale di Coseano chiuso per lavori

Poste Italiane comunica che da lunedì 13 a martedì 21 settembre l’Ufficio Postale di Coseano, sito in via Del Commercio 37, resterà chiuso per consentire lo svolgimento di lavori interni.



Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio postale di Rodeano Basso, sito in Piazza Italia 13, che per l’occasione sarà aperto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sabato fino alle 12.45; all’Ufficio postale di Udine 10, sito in Piazzale Valle del But 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, sabato fino alle 12.35.



Per limitare al massimo gli assembramenti nei pressi degli Uffici Postali del territorio, l’Azienda invita i cittadini ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi, in particolare la rete degli sportelli automatici Postamat, le App BancoPosta e Postepay e il sito di Poste Italiane www.poste.it.



Poste Italiane ricorda infine di rivolgersi agli Uffici Postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e muniti di misure di protezione, mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.



L’Ufficio postale di Coseano riaprirà mercoledì 22 settembre secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.