Ultima giornata per visitare Idea Natale

Sono già moltissime le persone che hanno scelto Idea Natale per farsi guidare negli acquisti dei regali di fine anno. Dalla partenza di giovedì scorso, la grande vetrina multi-proposta allestita alla Fiera di Udine ha registrato un flusso molto importante di visitatori nel weekend e ha superato le migliori aspettative.

Per diversi espositori è stato necessario ricorrere ai rifornimenti della merce esposta e andata esaurita prima del previsto. Rilancio e ripresa dei consumi? Non solo. Nella scelta di acquistare, c’è anche una certa dose di fiducia e ottimismo per rispondere al periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia. Acquistare qualcosa di bello e di buono per sé e per gli altri fa bene allo spirito e non solo all’economia.

A dicembre, oltre che a Natale, si attendono doni per San Nicolò, Santa Lucia e anche la notte San Silvestro diventa l’occasione per fare e farsi un regalo di buon auspicio per l’anno nuovo.

Idea Natale ha migliaia di riposte, soprattutto per gli indecisi e per coloro che non hanno le idee chiare: arte, artigianato, editoria, enogastronomia, abbigliamento e accessori, oggettistica, cosmesi e turismo si “splittano” in tantissimi suggerimenti da impacchettare e infiocchettare.

A Idea Natale anche l’esperienza e la partecipazione diventano un regalo molto apprezzato a tutte le età e a dimostrarlo è la partecipazione del pubblico agli eventi che non mancheranno anche oggi, ultimo giorno utile con stand aperti dalle 10 alle 18.

Tra gli eventi di lunedì 22 novembre. 10.30 / arena showcooking padiglione 7: La pasticceria natalizia - showcooking a cura dell'Academia del Gusto Fvg e Ial Fvg, Scuole aperte;

11.00 / laboratorio workshop padiglione 7: incontro con l'autore: Denis Filaferro "Il segereto di Grau Zone" a cura dell'Academia del Gusto Fvg;

12.30 / arena showcooking padiglione 7: la mozzarella - showcooking e degustazione di prodotti caseari a cura dell'Accademia del Gusto Fvg e Latterie Friulane;

14.00 / arena showcooking padiglione 7: il tronchetto di Natale - workshop showcooking a cura dell'Academia del Gusto Fvg e Ial Fvg, Scuole aperte;

15.30 / area eventi padiglione 6: Presentazione del libro "Le vite di prima". Romanzo storico di Daniela Galeazzi e Giuseppina Minchella. Incontro moderato dal giornalista Gianpaolo Carbonetto, a cura di Edizioni Kappa Vu;

16.00 / arena showcooking padiglione 7: il tiramisù natalizio 2.0 - showcooking a cura dell'Academia del Gusto Fvg e JuniorChef Federazione Italiana Cuochi;

dalle 16.30 alle 18.00 / area eventi padiglione 6: musica dal vivo “Guitar Soundtracks”, con Michele Pirona chitarra e Marina Bargone voce. Compilation musicale natalizia con la partecipazione di alcuni giovani allievi della maestra di canto Bargone.