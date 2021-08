Ultima settimana in compagnia di 'Monfalcone Estate'

Si apre con “Un po’ di allegria e umorismo friulano” l’ultima settimana della rassegna “Monfalcone Estate”, promossa con successo dal Comune di Monfalcone nei mesi di luglio e agosto. Martedì 24 agosto, in piazzetta Unità d’Italia, alle ore 20.30, è in programma infatti una serata di cabaret con Sdrindule, il comico friulano per eccellenza, a cura dell'Associazione Fogolar Furlan di Monfalcone.

Ermes Di Lenardo, in arte "Sdrindule", nasce come personaggio nel 1980 facendo il cantautore. Scrive e canta le sue canzoni. La prima e la più famosa è "Gnot d'amor" (Notte d'amore) che lo fa conoscere a tutto il pubblico friulano e non solo. Ne scrive e ne canta tantissime arrivando a ben 20 tra cd e musicassette, di queste alcune anche in lingua tedesca. Ma un bel giorno decide "ridendo" di provare con il cabaret e le barzellette, sua vecchia passione giovanile. Si rivela subito un grande e inaspettato successo. Tanti i viaggi all'estero: Canada, Australia e in tutta l'Europa dove ci sono i fogolars furlans. Per la sua umanità e bravura è amato non solo dalla gente friulana ma da tutti gli italiani che fanno la sua conoscenza.



Secondo appuntamento, giovedì 26 agosto, alle 21.00, in sala conferenze della Biblioteca Comunale di via Ceriani 10, con l’Associazione “Stropula Cantieri Teatrali”, di scena con lo spettacolo “Hibakusha. Memorie dei sopravvissuti”. Con Luciano Barbieri, Alessandra Bianca, Annalisa Delneri, Lucia German, Franco Ongaro, Enrico Taunisio. Al pianoforte Enrico Bortolotti. Immagini originali dell’Associazione per la valorizzazione delle arti visive “Illustra”. Prenotazione obbligatoria: biblioteca@comune.monfalcone.go.it ; tel. 338.3772420 (anche messaggio Whatsapp).Lo spettacolo teatrale, ispirato ad alcuni manga giapponesi, affronta con delicatezza il dramma di Hiroshima dal punto di vista degli “Hibakusha”, i sopravvissuti all'esplosione nucleare. Gli Hibakusha recano dentro di sé il profondo senso di colpa per essere ancora vivi, mentre i giovani d’oggi si portano ancora addosso il peso dell’immane tragedia; sarà l’incontro tra le due generazioni a fornire ai protagonisti lo slancio per guardare al futuro con forza e serenità.Sempre giovedì 26 agosto è in programma l’attesa serata del Grangalà, la Cena in bianco promossa dal Comune di Monfalcone, in piazza della Repubblica trasformata in un "salotto da cena", addobbato per l'occasione rigorosamente in bianco.Le regole per partecipare a questo particolare evento sono poche: ci si veste di bianco e ci si avvale della cena servita ai tavoli dall’organizzazione, con menu a scelta tra pizza e paella al costo di 15 euro, bibita compresa.Il programma della serata prevede alle ore 19.30 l’accoglienza in piazza della Repubblica, alle ore 20.30 l’inizio della cena. Seguirà, alle ore 22.00, lo spettacolo delle Fontane Danzanti e poi Musica d’ascolto in piazza. Alle ore 21.30, grazie alla EM corporation Agency, si potrà assistere all’esibizione di Agnese Di Maggio, ospite speciale dell’evento, giovanissima cantante di Dolo (Venezia) che, a soli 11 anni, ha vinto il premio assoluto a Sanremo Junior 2020, rappresentando l'Italia nella successiva competizione canora europea. Agnese Di Maggio ha scelto infatti Monfalcone per presentare in anteprima il suo primo singolo “Come un Fantasma”, programmato per novembre, e registrato a Treviso nello studio del produttore Gianluca Ballarin.La prenotazione dell’evento e dei menù dovrà essere effettuata di persona presso l’Ufficio IAT – Monfalcone Turismo in via Sant’Ambrogio 21, contestualmente al pagamento in contanti. Informazioni: 0481 282352 / turismo@monfalcone.info(chiusura prenotazioni 24 agosto alle 18.00 – in caso di maltempo l’evento sarà posticipato al 2 settembre).Venerdì 27 agosto, alle ore 21.00, in piazzetta Unità d’Italia, va in scena lo spettacolo di Arteatro col titolo "Caccia al Tesoro", una rappresentazione "condivisa" che vedrà partecipe il pubblico che potrà scoprire comodamente seduto, il luogo e quale tesoro è stato nascosto dalla strana "compagnia", grazie ai vari dettagli e indizi forniti dalle voci dei personaggi presenti sul palco fra cui una Sibilla improbabile.Sabato 28 agosto sarà una giornata di festa a Monfalcone, grazie allo Sbaracco 2021, in programma nel cuore della città, dalle 9.00 alle 23.00, affiancato dallo Sbaracco Junior e dallo Sbaracco Vintage: un “fuori-tutto” delle attività commerciali, promosso dal Comune di Monfalcone e organizzato dal Centro Commerciale Naturale Vivacentro, in collaborazione con Ascom Monfalcone, e con il supporto di Confartigianato e CNA, con il sostegno della Cassa Rurale FVG, filiale di Turriaco.Ecco il programma nel dettaglio: alle ore 9.00 chiusura vie del centro e alle ore 10.00 apertura con i negozi che daranno vita a un mercato con stand ricchi di sconti, promozioni e super ribassi. Bar e chioschi con musica, stuzzichini, intrattenimento, esposizioni di motoriIn via F.lli Rosselli, “Lo Sbaracco Vintage”, mostra-mercato-scambio di oggetti usati e la Mostra d'Auto D'Epoca; in via IX Giugno, Musica, DJ Set e Street Food; in via Duca d’Aosta “Lo Sbaracco Junior”, mostra-mercato-scambio per “aspiranti commercianti”, il Simulatore di biciclette della Polizia Municipale, Attività della Croce Rossa, Musica, DJ Set, Aperitivi e Street Food: in via Roma Musica Live, Aperitivi, Pizza & Street Food; in piazza Cavour Musica, Aperitivi, Gastronomia, in piazza della Repubblica Mercato dell'Antiquariato, Pizza, Gastronomia; in via S. Ambrogio Mercato dell'Antiquariato; in corso del Popolo Musica Live, Aperitivi, Concessionario auto/moto - ROBYCAR SAS.La conclusione, in piazzetta Unità d'Italia, prevede alle ore 20.30 i ringraziamenti ufficiali e alle ore 21.00 il Concerto a cura della Scuola CAM Arte Musica "Rock Revolution - Night Live Talk Show".In caso di maltempo manifestazione rinviata al sabato seguente, 4 settembre. Si ricorda che sempre sabato 28 agosto sono in programma le visite guidate al MuCa – Museo della Cantieristica e al Cantiere Navale e, alla Rocca, alle ore 18.00, per la rassegna “Terra sospesa” in collaborazione con l’Istituto di musica Vivaldi vanno in scena le Trascrizioni di musiche rinascimentali, con Piero Politti, controtenore e Riccardo Bertossa, chitarra.Domenica 29 agosto sarà l’ultimo giorno di apertura della mostra “Piero Conestabo. Realismo psichico e 100.000 pixel a matita”, allestita alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone. Infine, lunedì 30 agosto, alle ore 20.45, in piazzetta Unità d’Italia, è in programma lo spettacolo “Tr…Uffa - I Trigeminus per Città Sicura”, realizzato nell’ambito del progetto Città Sicura.Raggiri e truffe, ogni giorno sentiamo parlare di nuovi stratagemmi per ingannare i malcapitati cittadini. Motivo per il quale il Comando di Polizia Locale di Monfalcone, nell’ambito del progetto “Città Sicura” e in collaborazione con l’IRSS, ha deciso di portare sul palco alcuni di questi spiacevoli e fastidiosi episodi che saranno oggetto di un divertente spettacolo che, con il sorriso, cercherà in modo originale di mettere in guardia la popolazione.Lo spettacolo, alla sua prima rappresentazione, vedrà impegnato l’affermato duo comico “Trigeminus” i cui personaggi, alle prese con una serie di sfortunate avventure, con qualche aiutino, cercheranno di avere la meglio sugli astuti malviventi.L’accesso a tutti gli eventi (tranne che per lo Sbaracco) sarà consentito a persone munite di certificazione verde “Green Pass”, ossia che abbiano fatto la vaccinazione oppure il test molecolare o antigienico rapido eseguito 48 ore prima dell’evento (anche in farmacia) o che siano guarite dal COVID 19 negli ultimi sei mesi.