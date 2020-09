Ultimi chilometri del Giro d'Italia 'Per gli occhi di Joseph'

Il 14 settembre Valter, papà del piccolo Joseph, è partito da Gemona del Friuli per raccontare a tutti la vita del suo bambino autistico e di tutte le famiglie coinvolte da questo disturbo. Un progetto ambizioso che lo vede coinvolto in un Giro d'Italia senza giorno di sosta in sella alla sua bicicletta.

L’obbiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e, in particolare, la sanità e i suoi vertici, sulla necessità di affrontare l’autismo, perché oggi costituisce un vero e proprio problema per chi lo vive a causa di un’inadeguata risposta del servizio sanitario a livello territoriale. Poche strutture specializzate, pochi operatori formati e poca conoscenza del tema autismo comportano l’isolamento e un conseguente abbandono delle famiglie e delle persone che lo vivono.

Negli Stati Uniti l’autismo rappresenta la terza emergenza sanitaria dopo i problemi cardiaci e il cancro; in Italia non abbiamo dati in merito; il sistema sanitario nazionale non è a conoscenza dei numeri reali che interessano questo disturbo a causa del fatto che la sanità pubblica non è ancora entrata in modo deciso nell’era della trasformazione digitale, come è già successo per i più avanzati sistemi pubblici e privati di welfare mondiali, perdendo così competitività sui servizi che risultano ogni giorno sempre più inadeguati e burocraticamente appesantiti.

Le stime presentate dagli istituti scolastici ci parlano di un bambino ogni 60 e questa incidenza è in costante aumento.

Il progetto parte dal Friuli per percorrere tutta l’italia, metafora del percorso che ogni famiglia deve affrontare, fatta di alti e bassi, di momenti di sconforto e di piccole gioie e traguardi. Per visualizzare tutte le tappe visitate il sito alwaysentusiasmo.it

Mancano ancora parecchi chilometri per raggiungere l’arrivo di Gemona, ma questa corsa a tappe e la sua conclusione rappresentano solo un tassello nel mosaico che questo papà sta disegnando per tutelare suo figlio e tutte le persone segnate dallo stesso destino.

Un percorso fatto di tante tappe per far conoscere a tutti cos’è l’autismo e le sue difficoltà; per chiedere un immediato intervento da parte delle autorità competenti e della politica che deve riconoscere il problema ed affrontarlo come è stato fatto per altre patologie/malattie.

Per chiunque volesse percorrere un tratto si strada o una o più tappe con Valter è sufficiente scrivere una mail collegandosi al sito https://www.alwaysentusiasmo.it. Valter risponderà ogni sera e potrete accordarvi direttamente con lui.

L’arrivo non è lontano e speriamo di aver sensibilizzato e toccato molti di voi, ma siamo consapevoli che questa è solo una tappa nel lungo percorso di Joseph e di chi come lui condivide la stessa difficoltà.

Per vincere il Giro occorre fare molto, occorre smuovere molti poteri, occorre che l’autismo non sia più un problema ma una neuro diversità da affrontare giorno per giorno con il supporto di strutture territoriali preparate e presenti!

Il viaggio di papà Valter continua anche dopo il suo arrivo, se volete sostenerlo e con lui pedalare assieme a tutte le persone autistiche, visitate la pagina alwaysentusiasmo.it e unitevi al progetto.

