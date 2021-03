Ultimi giorni per il Questionario della Commissione per le Pari Opportunità

Fino a lunedì 8 marzo 2021 sarà possibile compilare il questionario proposto dalla Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Tavagnacco, collegandosi al link dedicato per rispondere a una serie di domande volte a verificare quanti siano a conoscenza dell’esistenza della Commissione stessa ed avere indicazioni sui bisogni e gli interessi delle persone in merito alle tematiche di genere.



Si ricorda che la Commissione ha lo scopo di favorire la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di parità fra tutti i cittadini, promuovendo politiche di uguaglianza fra i generi e fra le diversità (culturali, disabilità, etnia, ecc.) valorizzando le differenze e mantenendo alta l’attenzione nei confronti del problema della violenza di genere.