Ultimi giorni per iscriversi al Convitto 'Paolo Diacono' di Cividale

Ancora pochi giorni per iscrivere alunni e studenti alle scuole del Convitto nazionale ‘Paolo Diacono’ di Cividale del Friuli. Il termine ultimo entro cui presentare la domanda online è lunedì 25 gennaio.

Profondamente radicato nel suo territorio e integrato con le istituzioni e le realtà che lo circondano, il ‘Paolo Diacono’ offre ai suoi iscritti la “verticalizzazione del ciclo di studi”, ossia la possibilità di compiere un percorso formativo completo che va dai 6 ai 20 anni. Dalla Scuola Primaria, passando per la Scuola Secondaria di I grado, gli alunni del “Paolo Diacono” possono iscriversi a uno dei quattro licei annessi: Classico, Scientifico, Liceo delle Scienze Umane e Linguistico.

L'approfondimento linguistico è un punto qualificante delle scuole del Convitto cividalese fin dalla scuola primaria, attraverso il coinvolgimento attivo di lettori di madrelingua inglese. Sono stati inoltre inseriti percorsi di coding e calcolo computazionale tra i più piccoli.

Anche l’attività formativa della Scuola Secondaria di I grado pone grande attenzione sugli scambi internazionali, sulle attività sportive e sulla didattica personalizzata e si distingue per l’attività semiconvittuale, durante la quale gli educatori garantiscono supporto alle attività didattiche e favoriscono la socializzazione e lo sviluppo della personalità di ciascun allievo.

I Licei offrono innovazione didattica e - nonostante la pandemia abbia temporaneamente sospeso alcune iniziative - scambi culturali e linguistici con l'estero (oltre ai Paesi dell’Unione Europea, anche verso Australia, Russia e Argentina), finalizzati non solo a potenziare la formazione degli alunni ma anche a garantire una preparazione sempre aggiornata del corpo docente. A conferma dell’elevato valore attribuito alla preparazione linguistica, il liceo Linguistico di San Pietro al Natisone è uno dei due istituti a livello regionale che propone il russo come lingua curricolare. Oltre al potenziamento della didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning), un ulteriore servizio importante che accomuna i licei è la possibilità per i ragazzi di risiedere in Convitto e di essere accompagnati da educatori specializzati nell'esecuzione dei compiti e nello studio.

Le iscrizioni si effettuano online sul sito del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/. La Segreteria del Convitto ‘Paolo Diacono’ – Ufficio didattica - è disponibile per dare assistenza alle famiglie nella registrazione e/o inoltro della domanda. Per info: 0432.731116.